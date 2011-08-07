-"BERİVAN" TARTIŞMASI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu ''Berivan'' adlı belgesel filmiyle ilgili olarak, ''Yönetmenin 'Türkiye'de yasak, Cannes'da Türkiye'yi temsil ediyor' savıyla ortaya attığı iddialar, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan basın mensuplarının yorumlarıyla da daha tuhaf bir hale geliyor'' ifadelerini kullandı. Boyacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cannes Film Festivali'nde açılan Türkiye standının organizasyonunun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sinema Derneği'ne verildiğini hatırlattı. İki gündür, Aydın Orak'ın yönettiği ''Berivan'' adlı belgeselle ilgili basında çıkan yazıları büyük bir şaşkınlıkla takip etiklerini belirten Boyacıoğlu, ''Yönetmenin 'Türkiye'de yasak, Cannes'da Türkiye'yi temsil ediyor' savıyla ortaya attığı iddialar, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan basın mensuplarının yorumlarıyla da daha tuhaf bir hale geliyor'' ifadelerini kullandı. Boyacıoğlu, Cannes'da açılan stand için katalog, DVD ve broşürlerin Ankara Sinema Derneği tarafından hazırlandığını ve Berivan'ın belgesel ve kısa filmler kataloğunda yer alan 79 filmden bir tanesi olduğunu kaydetti. -''SAYIN ORAK 'TEMSİLİYET' SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMINI BİLMİYOR''- ''Berivan''ın, filmlerin alfabetik olarak sıralanmasından dolayı yönetmenin iddia ettiği gibi birinci sayfada değil, kataloğun ikinci sayfasında yer aldığını vurgulayan Boyacıoğlu, ''temsil'' konusunda da şu bilgileri verdi: ''Filmin Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil ettiğini ve gösterildiğini belirten haberler basında yer aldı. Türkiye'yi bu yıl Cannes Film Festivali'nde temsil eden ve gösterilen filmler, yarışmada yer alan Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da ve Ömer Lütfi Akad'ın Hudutların Kanunu adlı filmleridir. Resmi olarak Cannes Film Festivali'nin programında yer almayan bir filmin festivalde gösterilmesi mümkün değildir. Ayrıca stantta, hiçbir film gösterimi hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Temsiliyet, yalnızca festivalin resmi programına alınan filmlerle gerçekleşir.'' Filmin yönetmeni Aydın Orak'ın yaptığı açıklamalarda ''Dışarıya 'demokrat görünmeye' çalışıyorlar. Aynı belgeseli Türkiye'de yasaklıyorsunuz daha sonra Türkiye'yi temsil ediyormuş gibi dışarıda gösteriyorsunuz. Nasıl bir çelişkidir ben de anlayamadım'' şeklinde konuştuğunu aktaran Boyacıoğlu, ''Reklamın iyisi kötüsü olmaz, reklam reklamdır. Sayın Orak bir film çekmeyi becerebilmiş ama 'temsiliyet' sözcüğünün anlamını bilmiyor'' dedi.