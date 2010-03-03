"Ben erkek yiyici değilim!"

Tek gecelik ilişki fikrinin bile midesini bulandırmaya yettiğini söyleyen Megan Fox, "Hayatım boyunca sadece iki erkekle birlikte oldum" dedi.



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Bugüne kadar medyada son derece cesur pozlarıyla yer alan ve sürekli en seksi ünlüler arasında gösterilen Megan Fox, Harper's Bazaar dergisine yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Toplumda yarattığı imajdan rahatsızlık duyan Fox, "Medyada beni bir erkek yiyici olarak lanse ediyorlar. Bunun tek nedeni seksi iç çamaşırları tanıtımında görev almam. Sanılanın aksine ben hayatım boyunca sadece iki erkekle birlikte oldum. Tek gecelik ilişkinin fikri bile midemi bulandırmaya yetiyor" diye konuştu. Brian adlı sevgilisi ile son derece sakin bir hayat yaşadıklarının altını çizen güzel yıldız, aşık olmadığı biriyle sevişmesinin mümkün olmadığını söyledi.