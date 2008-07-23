"Belim tutuldu" diyenlere özel yazılım!

İngiltere’de Posture Minder firması tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan program sayesinde pek çok kişi bel ve boyun ağrısından kurtulurken, özellikle çalışanları bilgisayar başında zaman geçiren şirketler tarafından yoğun talep görüyor.



İnternet üzerinden de ücreti karşılığında indirilebilen programın Türkçeye çevrilmesi ve Türkiye’de yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.



Programın Türkçeye çevrilmesi için İngiliz firma ile çalışma başlatan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Genel Sekreteri Murat Dalkılınç, yaptığı açıklamada, her yıl bilgisayar başında çalışan, oyun oynayan ya da ders çalışan milyonlarca insanın vücutlarını hatalı kullandıklarını ve ergonomi bilgisinden yoksun oldukları için bel ve boyun ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunu yaşadıklarını bildirdi.



Dalkılınç, bu durumun farkına varan ve yaşanan sorunun çalışanların yaşam kalitesi ile ülke ekonomisine zarar verdiğini tespit eden İngilizlerin, bilgisayar başında zaman geçiren kişiler için akıllı bir yazılım ürettiğini belirtti.



Web kamerası aracılığıyla çalışıyor



İngilizlerin geliştirdikleri bu yazılımla, alışkanlıklarını değiştirmekte zorlananlara yardımcı olacak ve onu hatalı durumlarda uyaracak "sanal bir peri" yaratıldığını anlatan Dalkılınç, şunları

kaydetti:



"Bilgisayara yüklenen yazılım, entegre ya da sonradan monte edilmiş kamera ile kullanıcıyı izliyor ve onu doğru oturması için uyarıyor. Bilgisayar programı bununla da yetinmiyor, eğer çalışan hareket etmeksizin uzun süre oturmuşsa ona mola vermesi gerektiğini, molada hangi egzersizleri yapabileceğini ve gün içinde alması gereken sıvı miktarını da hatırlatıyor.



Bu program, bilgisayar kullanıcıları için ağrılı durumlar nedeniyle bozulan yaşam kalitesini yükseltir. Doğru çalışma alışkanlıkları geliştirilmesine yardımcı olur. Kurumlar için de kas iskelet sistemi hastalıkları nedeniyle yaşanan iş gücü kayıplarını önler, sağlık harcamalarını azaltır, çalışanların daha verimli olmalarını sağlar. Konsantrasyon ve dikkati arttırır."



Murat Dalkılınç, kendisinin de yazılımı yaklaşık 6 aydır kullandığını ve sonuçlarından çok memnun olduğunu belirtti.



Programın Türkçeye çevrilmesi için başlatılan çalışma kapsamında 10 kişinin denek olarak kullanılacağını anlatan Dalkılınç, "Posture minder şirketi ile yapılan ortak projede ücretsiz dağıtılacak 10 adet tam sürüm programla bilimsel araştırma yapılacak. Kullanıcıların ihtiyaçları ve sıkıntıları kapsamında program geliştirilecek. Bu yazılımı alacak 10 kişi, onlardan istediğimiz verileri bize verecek ve onlara göndereceğimiz anketleri dolduracaklar" dedi.



Dalkılınç, programın İngilizce versiyonu ve kullanımı hakkında detaylı bilgiye "www.postureminder.co.uk" sitesinden ulaşılabileceğini anlattı.