-"BELEDİYE OSCARLARI" İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - "Belhaber.com" internet sitesince bu yıl altıncısı düzenlenen ''Belediye Oscarları Ödül Töreni''nde çeşitli projeleriyle ödüle değer görülen belediye başkanları ödül aldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Ali Emir-i Kültür Merkezi'nde, Belhaber.com Genel Koordinatörü Mevlana Demirel'in organizatörlüğünde hazırlanan ödül törenine, TBMM eski başkanlarından Necmettin Karaduman, TEDAŞ Genel Müdürü Hacı Duran Gökkaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Gecede, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ''Eminönü ve Laleli Yayalaştırma'' projesiyle, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ''Safahat'tan Şarkılar'' projesiyle, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ''Nostalji Bahçeleri'' projesiyle, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ''Markalaşma ve Kalite'' projesiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Polat ''Kentsel Dönüşüm'' projeleriyle, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ ise kültürel projeleriyle ödül aldı.