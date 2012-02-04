-"Belçika kadar alan ağaçlandırılmış olacak" AFYONKARAHİSAR (A.A) - 04.02.2012 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Türkiye'de 2 milyon 300 bin hektar, Belçika'nın yüz ölçümüne yakın bir alanı yıl sonuna kadar ağaçlandırmış ve bozuk ormanları ihya etmiş olacağız'' dedi. Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Eroğlu, sendikalara büyük önem verdiklerini söyledi. İlk defa sendikayla buluşmasının Tes-İş ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) 1994 yılında olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: ''Tabi o zaman işçiler para alamamışlar. Hatta sendika aidatları o kadar birikmiş ki onlardan da ümidini kesmişler. Bir gün bana geldiler, 'Kardeşim işçi bizim başımızın tacıdır. Kültürümüzde işçinin alnının teri kurumadan hakkını ödeme anlayışı vardır' diye kendilerine söyledim. Dediler ki; 'O zaman bu aidatların ücretleri taksitle olursa çok iyi olur' diye düşünüyorlarmış. Mustafa Kumru'ya telefonu açtım. 'İşçilerin paralarını derhal ödüyorsunuz' ve ayrıca 'sendikanın aidatını da derhal yatırın' diye talimat verince şaşırdılar. O zamandan bu zamana şimdi bizim de DSİ'de de Tes-İş Sendikası var. Hiç aramızda itilaf, problem olmadı. Kucaklaşarak mutabakatla talepleri işlerimizi uzlaşarak çözüyoruz. İşçilerimizi de bizim ailenin bir parçası olarak görüyorum.'' Bakan Eroğlu, hükümetin imkanları zorlayarak işçilerin haklarını vermek için elinden gelen gayreti sarf ettiğini vurguladı. 21. yüzyılın büyük düşünenlerin asrı olacağını söyleyen Eroğlu, ''Küçük düşünen milletler tarih sahnesinden silinip gidecektir. Dolayısıyla biz de büyük düşünmeye mecburuz, mahkumuz'' dedi. Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu bakımdan inşallah zaten 2023 hedefleri var. Afyonkarahisarlılar da biliyorsunuz, 2015-2023 eylem planı yaptık. Uyumlu çalışıyoruz. Türkiye'de yol kenarlarını, açık alanları, bozuk olan alanları ıslah ediyoruz. Türkiye'de 2 milyon 300 bin hektar, Belçika'nın yüz ölçümüne yakın bir alanı Türkiye'de yıl sonuna kadar ağaçlandırmış ve bozuk ormanları ihya etmiş olacağız. Dünyada orman varlıkları azalırken Türkiye'de orman varlığı hem alan olarak hem de odun serveti olarak artıyor. Afyonkarahisar'ın aynen karayollarındaki gibi 'bütün yollar Afyonkarahisar'a çıkar' sloganının benzerini 'bütün hızlı trenler Afyonkarahisar'dan geçip gider' böyle bir sloganımız var. Bu konuda Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüzle, Ulaştırma Bakanımızla görüştük. Afyonkarahisar çok büyük merkez olacak. Sağolsun Başbakanımız da büyük destek verdi. Türkiye'de hızlı tren yanında bir de ATAK helikopterle, uçak üretimi konusunda büyük hamle yapılacak. Havacılıkta Afyonkarahisar'ı bir üretim merkezi, en azından yan üretim merkezi olarak düşünelim, bunu planlayalım.''