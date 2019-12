-"BEKLENTİMİZ SÜRECİN HIZLANDIRILMASI" VARŞOVA (A.A) - 06.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin, Polonya'nın dönem başkanlığında AB'den beklentisinin, müzakere sürecinin hazlandırılması ve fasılların açılması olduğunu söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorowski ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Belvedere Sarayı'nın bahçesinde ortak basın toplantısı düzenleyen Gül, Türkiye ile Polonya arasındaki dostluğun köklerinin, tarihin derinliklerine kadar gittiğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin başlamasının 600'üncü yılının 2014'te kutlanacağını belirten Gül, tarihten gelen dostane ilişkilerin, bugün de devam ettiğini söyledi. Gül, Türkiye ve Polonya'nın müttefik ve stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, ilişkileri her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını kaydetti. İki ülke arasındaki siyasi ilişkileri ''mükemmel'' olarak niteleyen Gül, savunma alanındaki işbirliğini de ileri düzeye taşıdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın büyüyen iki ekonomisi olmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, ekonomik ilişkileri ilerletme yönündeki iradelerini ortaya koyduklarını belirtti. Polonya'nın 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını üstleneceğini anımsatan Gül, ''Polonya, AB konularında stratejik vizyonunu kaybetmeyen, Avrupa'nın geleceğini düşünen ülkelerin başında gelmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin katılım müzakerelerine verdikleri desteğe teşekkür ettim. Polonya halkı, Türkiye'nin üyeliğine yüzde 80'lere varan oranda destek veriyor'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yaptıklarını ve beklentilerini anlattığını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını da söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Komorowski de her iki ülkede yapılacak seçimler öncesinde gerçekleşen resmi ziyaretin, iki ülkenin birbirine verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti. Polonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 600'üncü yılının 2014'de kutlanacağını dile getiren Komorowski, 600 yıl önce iki Lehistan büyükelçisinin Osmanlı Sultanı huzuruna gönderildiğini anlattı. ''Diplomatik ilişkilerimizin Avrupa'daki en uzun ilişki olduğunu düşünüyorum'' diyen Komorowski, 600. yıl kutlamalarına Gül ve kendisinin himayesinde ve organizasyon komitesi oluşturularak hazırlanacağını bildirdi. Polonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde sorun bulunmadığını belirten Komorowski, bunu aynı şekilde devam ettireceklerini kaydetti. Polonya'nın AB Dönem Başkanlığının 1 Temmuz'da başlayacağına dikkati çeken Komorowski, bu dönemin Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsat olacağını söyledi. Komorowski, Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini ve bu desteğin kalıcı olduğunu kaydetti. AB Fonları tarafından desteklenen Erasmus Programında Polonya'ya en çok Türkiye'den öğrenci geldiğini belirten Komorowski, bunun, geleceğe yönelik büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. -''TÜRK TESİSATÇILARIMIZI BEKLİYORUZ''- Açıklamaların ardından gazetecilerin Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, bir soru üzerine Türkiye'nin müzakerelere 2005 yılında başladığını anımsattı. Gül, ''Polonya'nın AB Dönem Başkanlığında beklentimiz, müzakere sürecinin hızlandırılması ve fasılların açılması'' dedi. Gül, bu dönemde özellikle teknik açılardan Türkiye'nin yanlış anlaşılmasına fırsat verilmemesini istediklerini de belirtti. Bazı AB ülkelerindeki ekonomik krizin, Türkiye'nin AB hedefini engellememesi gerektiğini dile getiren Gül, ''Tam tersine üyelik sürecini daha da hızlandırması gerekir. Türkiye, ekonomik büyümesini sürekli gerçekleştiren bir ülke'' diye konuştu. Türkiye'nin Maastricht kriterlerini karşıladığının ve yatırım yapılabilecek bir ülke olduğunun altını çizen Gül, ''Bu, Avrupa'nın bir çok firması 'kendi ülkelerinde durgunluk varken, Türkiye'de yatırım yapacak' demektir. Türkiye'deki potansiyelin Avrupa'daki işsizliğin önlenmesine katkısı olacaktır. Bu ekonomik kriz, diğer ülkelere Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeleri ve Türkiye'nin Avrupa'ya katacağı değeri anlamaları için fırsattır'' dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Komorowski de AB konusundaki sorular üzerine AB'nin genişlemeye açık tutulmasının Polonya'nın önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Genişlemenin Polonya'nın doğu komşularını da kapsamasından yana olduklarını belirten Komorowski, Türkiye'nin müzakere sürecini de yeni fasılların açılmasına da önem verdiklerini dile getirdi. AB üyeliğini, her aday ülkenin kendi izlediği yolun belirlediğini ifade eden Komorowski, bazı hedeflere ulaşmak için başka ülkelerin desteğinin de gerekli olabildiğini söyledi. Komorowski, Türkiye'nin, Avrupa kamuoylarını AB'ye fayda getireceğine ikna etmesi gerektiğini ifade etti. Serbest dolaşım konusunda Avrupa'daki Türkiye ile ilgili endişelerin benzerlerinin önceki yıllarda Polonya'ya yönelik de yaşandığını bir örnekle anlatan Komorowski, ''Yakın zamana kadar Avrupa Birliği toplumları, Polonyalı tesisatçı ile korkutuluyordu. Aslında Polonyalı tesisatçı örneği, Polonya'nın başarısının sembolü oldu. Biz de şimdi Türk tesisatçımızı bekliyoruz'' dedi.