-"Behçet Oktay" dosyası savcısına iade edildi ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Faili meçhul cinayetler soruşturmasını yürüten özel yetkili cumhuriyet savcıları, bu soruşturma ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili soruşturma arasında ''hukuki ve fiili irtibat bulunmadığı'' gerekçesiyle, Oktay'ın ölümüne ilişkin dosyanın savcısına iadesine karar verdi. Faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmanın tutuklu şüphelisi eski Özel Harekat polisi Ayhan Çarkın'ın bazı iddialarının basında yer almasının ardından, Oktay'ın ailesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Çarkın'ın tanık olarak ifadesinin alınmasını ve Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın faili meçhul cinayetler soruşturmasıyla birleştirilmesini istemişti. Oktay'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Mustafa Düzgün, geçen hafta Çarkın'ın ifadesini almış, ardından faili meçhul cinayetler soruşturmasını yürüten özel yetkili savcılara dosyayı göndererek, birleştirme konusundaki görüşlerini sormuştu. Faili meçhul cinayetler soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcıları Hakan Yüksel ve Mehmet Özgür, Oktay'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyası üzerindeki incelemeleri tamamladı. Savcılar, ''Oktay'ın ölümü ile faili meçhul cinayetler soruşturması arasında hukuki ve fiili irtibat bulunmadığı'' gerekçesiyle, dosyanın savcı Düzgün'e iadesine karar verdi. Özel Harekat Daire Başkanı Oktay, 25 Şubat 2009'da, Dikmen Keklikpınarı Caddesi yakınlarında park halindeki aracında, silahla ''intihar'' girişiminde bulunmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada, ''başka birinin kastının ve katılımının bulunmadığı ve olayın, Oktay'ın kendi eylemi sonucu meydana geldiği'' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti. Oktay'ın ailesinin itirazı üzerine dosya Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine gitmiş, mahkeme ''takipsizlik'' kararını kaldırmıştı. Oktay'ın ailesi, olayın ''cinayet'' olduğunu ileri sürüyor.