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Politika

"Bedelli"ye 5 bin başvuru TBMM (A.A)

26 Aralık 2011 16:04

-"Bedelli"ye 5 bin başvuru TBMM (A.A) - 26.12.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için şu ana kadar 5 bin kişinin başvurduğunu bildirdi. Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 75. yılı nedeniyle TBMM'de düzenlenen ''Mehmet Akif'' konulu serginin açılışında, gazetecilerin, bedelli askerlikle ilgili sorularını yanıtladı. Yılmaz, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için şu ana kadar 5 bin kişinin başvurduğunu ifade ederek, ''Ancak daha önce söylediğimiz '100 bin rakamına ulaşırız' diye düşünüyorum'' dedi. Başvuru sayısının az olup olmadığına ilişkin bir soruya da Yılmaz, ''Normal. İyi bir yolda gidiyor, bir sıkıntı yok'' karşılığını verdi.

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