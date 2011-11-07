-"Bedelli"de kamu vicdanı zedelenmesin ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerliğe ilişkin ''Genelkurmay ile hükümet arasında bu konuda bir uzlaşma sağlanmalı, Genelkurmayın personel rejimine uygun hareket edilerek, neyin ne kadar olması gerektiğinde bir karara varılmalı. Hangi karar alınırsa alınsın, şehitlerin çok sayıda arttığı bir dönemde kamu vicdanı zedelenmemeli. Türk Milleti rahatsız edilmemelidir'' dedi. Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, bedelli askerlikle ilgili bir soruya da, ''Henüz daha netleşmiş bir çalışma ortaya konmamıştır. Basından edindiğimiz bilgiler vardır. Ancak bedelli askerlikle ilgili düşüncelerimizi geçmiş dönemlerde ifade etmiştik. Genelkurmay ile hükümet arasında bu konuda bir uzlaşma sağlanmalı, Genelkurmayın personel rejimine uygun hareket edilerek, neyin ne kadar olması gerektiğinde bir karara varılmalı. Hangi karar alınırsa alınsın, şehitlerin çok sayıda arttığı bir dönemde kamu vicdanı zedelenmemeli. Türk Milleti rahatsız edilmemelidir'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın tutuklu vekillerin serbest bırakılması'' yönündeki açıklamalarını sorması üzerine, Bahçeli, ''Bülent Arınç Bey'in, millet iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin Silivri'de tutuklu kalmasına karşı göstermiş olduğu bu duyarlılık,MHP'den de genel kabul gören bir duyarlılıktır. Bir bayram konuşması olarak yapılmadığı kabulü ile harekete geçmesini istiyoruz'' dedi. Anayasa'nın değiştirilemeyecek maddelerinin değiştirilmesinin gündeme gelmesi halinde MHP'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine de Bahçeli,''MHP'nin kırmızı çizgiler olarak adlandırılan milli devlet, üniter yapı, toprak bütünlüğü ve bin yıllık kardeşliğine dayalı kararlı tutumu, aynen sonuna kadar devam edecektir. Burada herhangi bir şart altında taviz vermemiz mümkün değildir. Arkadaşlarımızda bu kararlılıkla TBMM'de oluşan uzlaşma komisyonunda çalışmalarını sürdürmektedirler. Önümüzdeki günlerde inşallah bunların hepsini göreceğiz'' ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, ''N.Ç. davasına ilişkin düşünceniz nedir?'' sorusuna da Bahçeli, ''Siz, Twitter'ı takip etmiyorsunuz herhalde. Yargı mensuplarının da kamu vicdanını rahatsız eden konularda duyarlı olmaları lazımdır. Karardan dönmek de fazilet ve erdemdir'' dedi.