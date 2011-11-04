-"Bedelli"de formül aranıyor BURSA (A.A) - 03.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye'nin terörle boğuştuğu bir zamanda, her gün tabutların içinde şehitlerin geldiği bir zamanda, 'efendim bedelli olsun' dediğiniz zaman, bunu anlayışla karşılamayacak, buna karşı çıkacak, 10 binlerce insan da var'' dedi. Bursa Olay Televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, bedelli askerlikle ilgili şunları söyledi: ''Bedelli askerlik konusu geçmişten bu yana bir istek olarak gündeme geliyor. Yaşını başını almış, askere gidememiş, insanlar var. İşini kurmuş, işçi çalıştıran, hatta yurt dışı ile bağlantılı ihracat yapan, kendi işini büyüten insanlar var. Ben bu yaşa geldim, bundan sonra nasıl askerlik yapacağım diye düşünen insanlar var. Zaten şu kadar askerimiz var, diyelim ki 800 bin kişi. 'Biz nihayet 3-5 bin kişiyiz, bizim askere gidip gitmememizin ülkeye ne faydası var' diye, bunların web siteleri var. Bu sitelerde düşüncelerini paylaşıyorlar. İlk defa ben, şahsen, yani hükümetin bir kararı yok bu konuda, ben bu konuyu haklı bulduğumu ifade ettim. Çünkü 1999 depreminde ekonomik sebeplerle bedelli askerlik, onun öncesinde ve sonrasında 1-2 defa uygulandı.'' ''Genelkurmay'a soruyorsunuz, Genelkurmay diyor ki; 'Hayır benim asker ihtiyacım var. Ben bedelliyi kabul etmiyorum.' Şimdi ben siyasetçiyim, benim işim ülkeyi yönetmek, benim işim yasama meclisinde görevimi yapmak. Benim işim askerlik değil, ama askerin de işi o işi yapmak. Dolayısıyla asker, 'benim ihtiyacım var bana asker lazım' dediği anda, ben de hükümet olarak sen doğru söylüyorsun, o zaman bedelli olmaz diyorum'' diye konuşan Arınç, şunları kaydetti: ''Ancak siyasi bir karar verilecekse buna hükümetin de evet demesi lazım. Bugüne kadar hükümetler, Genelkurmay'ın, silahlı kuvvetlerin asker ihtiyacı konusundaki beyanlarına aynen uydular. Bugün de uyduğumuz gibi. Şimdi tam bunları konuşurken ve bir formül ararken bir de halkın hissiyatını dinlemek lazım. Şehitler, gaziler, şunu söylüyorlar; 'biz gittik askerlik yaptık, benim babam, benim kardeşim, benim oğlum Hakkari'de, Şemdinli'de, Çukurca'da hayatını kaybetti, şehit oldu.' Veya gaziler; 'ben gözümü, elimi, kulağımı kaybettim, birader sen de git bakalım, sen niye kendine ayrıcalık yapıyorsun?' Parası olan ve olmayan arasında bir ayrım mı yapacaksın? Bu çok ciddi bir şey. Türkiye'nin terörle boğuştuğu bir zamanda, her gün tabutların içinde şehitlerin geldiği bir zamanda, 'efendim bedelli olsun' dediğiniz zaman, bunu anlayışla karşılamayacak, buna karşı çıkacak, 10 binlerce insan da var.'' Arınç, ''Öyle bir şey yapmalıyız ki, hem halkın hissiyatına evet demeliyiz, hem Genelkurmay'ın asker ihtiyacına evet demeliyiz'' ifadelerini kullandı. Arınç, ''Milletin vicdanı tamam, mademki askerlik konusunda bu kadar gelir geldi, ülkemizin güvenliği, ülkemizin bağımsızlığı, ülkemizin terör belasından kurtulması ve bu açıdan bize hizmet etmiş insanların gönüllerini yapmak, onları hoş etmek konusunda bir formül bulalım noktasındayız. Formülümüzü Allah'ın izniyle ortaya çıkarttığımızda, millet diyecek ki Allah sizden razı olsun, ne güzel düşündünüz'' diye konuştu.