-"Bedelli" ve "Sporda şiddetin önlenmesi"ne onay ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''un da aralarında bulunduğu bazı kanunları onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Gül'ün onayladığı kanunlar şunlar: ''-6252 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun -6254 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -6255 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -6256 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -6257 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -6258 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -6259 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''