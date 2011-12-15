-"Bedelli askerlik" ve "şike yasası" Resmi Gazete'de ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Kamuoyunda ''Bedelli askerlik yasası'' olarak bilinen ''Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile ''Şike Yasası'' olarak bilinen ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre, kanunun 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen ''üç aydan bir yıla kadar'' ibaresi ''bir yıla kadar'', üçüncü fıkrasında geçen ''iki yıldan beş yıla kadar'' ibaresi ''altı aydan iki yıla kadar'' ve dördüncü fıkrasında geçen ''bir yıldan üç yıla kadar'' ibaresi de ''üç aydan bir yıla kadar'' şeklinde değiştirildi. Buna göre, kanun ile bir spor karşılaşmasının sonucunu etkilemek için birine kazanç veya başka menfaat sağlayan kişiye verilen hapis cezası düşürüldü. Bu kişilere verilen hapis cezasında 12 yıla kadar olan üst sınır 3 yıl, 5 yıl olan alt sınır da 1 yıl olarak uygulanacak. -Bedelli askerlik kanunu- Resmi Gazete'de yayımlanan ''Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile de işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak. Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.