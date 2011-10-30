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Politika

"BDP'yi sıradan bir parti sanıyorlar" MERSİN (A.A)

30 Ekim 2011 20:02

-"BDP'yi sıradan bir parti sanıyorlar" MERSİN (A.A) - 30.10.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "BDP'yi sıradan bir parti sanıyorlar. Bir halk hareketinin ne demek olduğunu bilmedikleri için BDP'lileri tutuklayarak seslerini keseceklerini, bu halk hareketini bitireceklerini sanmaktadırlar" dedi. Demirtaş, BDP Mersin İl Başkanlığının bir düğün salonunda gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresinde, son KCK operasyonlarındaki gözaltıları eleştirdi. Türkiye'nin  tam olarak demokrasisine kavuşmamış ülkelerden olduğunu ve bu tür ülkelerde siyaset yapmanın zor olduğunu ileri süren Demirtaş, BDP'de siyaset yapmanın daha zor olduğunu öne sürdü. Van'da meydana gelen depremde, depremzedelerin yaralarının sarılması için vatandaşların gösterdiği dayanışmanın da takdire değer olduğunu belirten Demirtaş, bu dayanışmanın kesilmeden devam etmesini istedi. Malatya morgunda 24 PKK'lının cenazesinin bekletildiğini iddia eden Demirtaş, şöyle konuştu: "(Savaş olmasın, barış gerçekleşsin) diye uğraş veriyoruz. Ama illa da savaşılacaksa bunun da bir hukuku olması gerekiyor. Ama, burada bu yoktur. Cenazelere saygı gösterilmemektedir. Biz hükümetten elbette ki böylesine bir konuda duyarlılık beklemiyoruz. BDP'yi sıradan bir parti sanıyorlar. Bir halk hareketinin ne demek olduğunu bilmedikleri için BDP'lileri tutuklayarak seslerini keseceklerini, bu halk hareketini bitireceklerini sanmaktadırlar. Bir halk hareketinin tamamını içeriye atsanız da, bir halk hareketinin tamamını yok etseniz de bu halkın gerçeğini ortadan kaldıramazsınız." "Bir Türk'ün, bir Türk çocuğunun, bu coğrafyada ne hakkı varsa, ne kadar özgürlüğü varsa, bir Kürt çocuğunun da o kadar özgürlüğü olmalıdır" diyen Demirtaş, şunları kaydetti: "Eğer birlikte yaşamdan söz edeceksek, bu sömürgeci zihniyetten vazgeçeceksiniz. Kürtler kendi ana vatanında özgür bir halk olarak Kürtçe yaşar. Bunu kabul etmeyen bir politikayı biz kabul etmiyoruz. Öyle 'TRT 6 açtık, ondan birkaç saat dinleyin, özel kurs açtık, kursa gidin' yok. Bu ülkede kardeşçe yaşayacaksak eğer, bu hukukla yaşayacağız. Bunun dışındaki hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Neyse bunun bedeli ödemeye hazırız. Hak verilmez alınır, şiarımız budur. Biz haklarımızı, özgürlüklerimizi alacağız."

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