-"BDP'LİLER KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TEMSİLCİSİ OLAMAZ" İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bu BDP'liler bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz ve asla kabul etmiyoruz. Onların kimin sözcüsü olduğu tepkilerinden belli. İnsanları tehdit ederek, ülkeyi tehdit ederek, gererek hiçbir yere varamazlar'' dedi. Bağış, Ümraniye'deki KADOSAN Oto Sanayi Sitesinde esnafla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, eskiden Ümraniye deyince insanların aklına çöp dağlarının geldiğini söyledi. Egemen Bağış, ''Sıradan çöp dağları değil, patlayan çöp dağları geliyordu. 38 kişinin ölümüne sebep veren çöp dağları gibi. Peki onun müsebbibi kimdir? SHP yönetimi, yani bugünkü CHP yönetiminin o zamanki adı. Türkiye artık çok şükür çöp dağlarıyla anılan Ümraniye'den kurtuldu'' dedi. Türkiye'nin artık değiştiğini kaydeden Bağış, ''Peki bu değişimi nasıl sağladık, bu değişimle ilgili formülleri birtakım derin merkezlerden mi bulduk aldık? Hayır. Biz sadece ve sadece talimatı milletten aldık. Milletin iradesini önemsedik, bireyi önemsedik ve Türkiye'de en büyük yatırımı demokrasiye yaptık'' diye konuştu. Bağış, demokrasisi olmayan, kendi insanına kem gözle bakan, kendi milletini hor gören, kendi milletine ''bidon kafalı'', ''göbeğini kaşır bunlar'', ''benim oyum onun oyuyla nasıl bir olacakmış'' diyen zihniyetin ülkeyi kalkındırmasının düşünülemeyeceğini dile getirdi. ''Onlar işte görüyorsunuz talimatı Silivri'den alıyorlar, onlar aday listelerini bile Silivri'ye yaptırıyorlar. Derin birtakım odakların paravanı olmak onlar için önemli bir mesele'' diyen Bağış, ama kendilerinin milletin iradesini temsil ettiklerini ve milletin öncelikleriyle hareket ettiklerini söyledi.