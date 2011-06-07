-"BDP, CHP'Yİ PARMAĞINDA OYNATIYOR" ADIYAMAN (A.A) - 07.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, ''Bunların demokrasiden anladığı bu. Bunlar, diş sökerek, eziyetle, işkenceyle iktidara gelmenin hevesi içindeler'' dedi. Erdoğan, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan Gazze'deki çocuklara mama, oyuncak ve inşaat malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinin bir yıl önce Akdeniz'de korsanların saldırısına maruz kaldığını belirterek, şöyle konuştu: ''Orada şehit olan 9 kardeşimizden bir tanesi de Adıyaman Belediyesi personelinden Fahri Yaldız kardeşimizdir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, inşallah. Yakınlarına, Adıyaman'a bir kez daha başsağlığı diliyorum. Biz en başından itibaren altını çizerek net bir şekilde ifade ettik: Bir; İsrail hükümeti özür dileyecekti. İki; ailelere tazminat ödeyecekti. Üç; Gazze'deki ablukayı kaldıracaktı. Bu şartlarımız yerine gelmediği müddetçe, bizim İsrail hükümetine tavrımız asla değişmeyecekti. Tabii son günlerde enteresan gelişmeler oluyor. CHP Genel Başkanı biliyorsunuz, İsrail'e sempatik görünmek için elinden geleni yapıyor. Ne diyor? 'Ben olsaydım, Mavi Marmara'yı göndermezdim' diyor. Bu nasıl kafa ya. Sen uluslararası karasularda giden gelen hiçbir gemiye engel koyamazsın. Evrak ararsın eksiği varsa söylersin. Olay budur, bunun dışında engelleyemezsin. Bu seyahat özgürlüğünü engellemektir, buna hakkın yok. 'Ben olsaydım, İsrail'le ilişkilerin bozulmasına izin vermezdim' diyor. O doğru, çünkü İsrail'i ilk devlet olarak tanıyan CHP'dir. Bunar yeri gelmiştir Hitler'in de karşısına gidip el pençe divan durmuşlardır. Bunların ne zaman ne yapacakları belli olmaz. İsrail de bu göz kırpmayı karşılıksız bırakmıyor. İşte en son, bazı uluslararası medya kuruluşları ki Yahudi sermayesidir çoğu. Hiç örneği görülmemiş şekilde, 'oyunuzu CHP’ye verin' diyecek kadar niyetlerini belli ettiler.'' -''SİYASET MÜHENDİSLİĞİNE SOYUNAN İŞ ADAMLARI''- ''Biliyorsunuz, BDP, CHP'yi parmağında oynatıyor, öte yandan MHP, CHP'nin vagonu olmuş durumda'' diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Yetmedi, illegal örgütler, emekli siyasetçiler, siyaset mühendisliğine soyunan iş adamları, yandaş medya CHP'nin sırtını sıvazlıyor. Bu da yetmedi, şimdi uluslararası bazı yayın kuruluşları da alenen CHP'ye oy istemeye başladılar. İşte CHP'nin nasıl bir proje olduğunu görün. CHP'nin komployla nasıl tasarlandığını işte görün. Önceki gün İstanbul'da, son derece kaba, son derece nezaketsiz biçimde şunu söylüyor. Benim için ne diyor biliyor musunuz? 'Senin dişlerini sökeceğim'. Sayın Kılıçdaroğlu, biz senin hesap uzmanı olduğunu öğrenmiştik de meğer sahte diş hekimliği de yapıyormuş ya bunu da yeni öğrendik. Buradan, Adıyaman'dan kendisine çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum: İşkence, AK Parti hükümetiyle birlikte bu ülkede sona ermiştir. AK Parti hükümeti, işkenceye sıfır tolerans göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, 'dişlerini sökeceğim' diyerek, aslında geçmişinizi mi hatırlıyorsunuz? Zira sizin iktidarlarınız döneminde bu ülkede işkenceler yapılmış. Ve şimdi de sizin beyin hafızanızda ne tür bir işkenceler yattığını biz görüyoruz, bunu biliyoruz. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne de ahalisinin bu ülkede işkence yapmasına asla göz yummayız, müsamaha göstermeyiz. İşte bunların demokrasiden anladığı bu. Bunlar diş sökerek, eziyetle, işkenceyle iktidara gelmenin hevesi içindeler."