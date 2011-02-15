-"BBP YÖNETİCİLERİ KADAR İSTİYORUM" SAMSUN (A.A) - 15.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak, ''Hiçbir kuşkuya, hiçbir tereddüde yer verilmeden bu olayın aydınlatılmasını en az BBP yöneticileri kadar istiyorum ve bu konuda bugüne kadar hep yapıcı olduk, hep katkı sağladık, bundan sonra da aynı anlayışımızı sürdüreceğiz'' dedi. Bakan Yıldırım, Samsun'da katıldığı açılışların ardından Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile Ankara'ya hareket etmek üzere geldiği Çarşamba Havaalanında BBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karabacak ve parti teşkilatı üyeleriyle görüştü. Görüşmenin ardandan basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, ''BBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karabacak ve diğer parti teşkilatındaki arkadaşlarla Samsun'daki programlarımız vesilesiyle sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının vefatıyla sonuçlanan kaza hakkında değerlendirme fırsatı bulduk. Bu kaza şüphesiz bütün milletimizi de üzen bir kaza olmuştur. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, bu ülkenin değerleri için, 74 milyon Türk insanının birliği ve beraberliği için ömür boyu mücadele etmiş bir siyasi kişiliktir. Dolayısıyla onun vefatı herkesi üzmüştür'' diye konuştu. Yazıcıoğlu ile kendisinin özel hukuku olduğunu, kazaya ziyadesiyle üzüldüğünü ifade eden Yıldırım, kazanın üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak kaza ve ardından yaşananlarla ilgili tartışmaların devam ettiğini belirtti. Yıldırım, şöyle devam etti: ''Kaza üzerindeki, olay üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Tabii bunda belki de en önemli etken kaza sonunda yaşanan arama kurtarma süresindeki zamanın uzaması ve kazazedelere ulaşma noktasında yaşanan zorluklar. Bütün bunları dikkate aldığımızda bu işle ilgili öncelikle bir kaza kırım heyeti oluşturuldu. Bu heyet bir çalışma yaptı, aynı zamanda iş yargıya da intikal etti. Olay yeri cumhuriyet savcısı gerekli dosyayı oluşturdu ancak bir yandan da ortaya atılan iddialar ve parti yönetiminin yaptırdığı çalışmalar sonucunda meclis araştırma komisyonu kurulması öngörüldü, o da kuruldu. Birinci komisyon çalışmalarını 4 aylık sürede tamamlayamadığı için ikinci komisyon marifetiyle olayın araştırılmasına meclis onay verdi. O komisyon da hemen hemen bu günlerde çalışmasını tamamlamış olacak. Bunun dışında ayrıca Devlet Denetleme Kurulu da ilgili kurum ve kuruluşlardan kişilerin görüşüne başvurmak üzere rapor hazırladı ve bu raporu da kamuoyuna açıkladı. Aynı zamanda da Başbakanlığa ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Olayın gelişimi bu.'' Bundan sonra yapılacakların yargının konusu olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Yargının bütün yönleriyle iddiaları ele alarak aydınlatmasının yanında gerek Meclis Araştırma Kurulu raporu, gerekse Devlet Denetleme Kurulu raporu ilgili kurumlar, ilgili kişiler hakkında idari ve adli soruşturmalar yapılmak suretiyle çalışma devam edecek'' dedi. Bakan Yıldırım, olayın aydınlatılmasını en az BBP yöneticileri kadar istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu noktada şunu çok açık ve net olarak söylemek istiyorum. Hiçbir kuşkuya, hiçbir tereddüde yer verilmeden bu olayın aydınlatılmasını en az BBP yöneticileri kadar istiyorum ve bu konuda da bugüne kadar hep yapıcı olduk, hep katkı sağladık, bundan sonra da aynı anlayışımızı sürdüreceğiz. Bu görüşmeyi sayın Genel Başkan Yardımcısı arzu etti, nezaket gösterdi bu görüşmeyi yaptık. Amacımız bu konuyla ilgili dolaylı haberleşme yerine kamuoyu üzerinden doğrudan birbirimizi en doğru bilgilerle aydınlatmak ve bu olayın daha sağlıklı bir sonuca ulaşmasını sağlamak.'' BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabacak ise kazanın ardından hiçbir taşkınlığa meydan vermeden hareket ettiklerini kaydederek, ''Bu sürecin 3 boyutta araştırılmasını özellikle arzu etmiştik. Birincisi helikopterin uçuş aşaması, ikincisi kaza kırımı, üçüncüsü arama- kurtarma çalışmaları. Bu 3 konuda hata, kusur, ihmal nerelerde vardır bunların araştırılmasını istedik ve bu yönde de çalışmaları sürdürdük'' dedi. Aydınlatılmasını istedikleri 19 madde olduğunu, bunlar aydınlatılmadan olaya kaza veya sabotaj diyemeyeceklerini ifade eden Karabacak, şöyle konuştu: ''BBP olarak aynı noktadayız. Çünkü bu kazayla ilgili milletin vicdanlarındaki şüphelerin detaylı bir şekilde ortadan kaldırılması noktasında çalışmalar devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu rapor hazırladı. Muhtemelen ikinci meclis araştırma komisyonu da bu günlerde raporunu yayımlayacak. Devlet Denetleme Kurulu raporunda belirtilen hata, usulsüz ve noksanlıklarla ilgili yargı süreci devam ediyor. Özellikle biz BBP Genel Merkezi avukatlarıyla yarın Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına ikinci duyurumuzu da yaparak dosyanın özel yetkili savcılar vasıtasıyla takip edilmesini, şüphelerin ortadan kaldırılmasını talep edeceğiz. Hukuki süreç, yargı aşaması da bu yönde devam ederken sayın bakanımızdan ve başbakanımızdan da Devlet Denetleme Kurulu raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda kusuru, ihmali bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında Başbakanlık Teftiş Kuruluna da görev verilmesi suretiyle bu konular hakkında gerekli araştırmaların yapılmasını talep ettik. BBP olarak bu hadisenin en ince detayına varıncaya kadar, varsa kusuru, ihmali, kastı olanların cezalandırılmasını üzerimize düşen görev ve sorumluluk olarak biliyoruz. Suçsuz ceza olmayacağına göre hiç kimseyi de ön yargılı hareket ederek suçlamıyoruz. Kesinlikle şüphelerin ortadan kaldırılmasını ve bu konunun aydınlatılmasını istiyoruz.'' Olayın 29 Mart yerel seçimlerinden önce meydana geldiğini o dönemde sağduyulu hareket ettiklerini ifade eden Karabacak, ''O dönem 29 Mart seçimleri bile yapılamayabilirdi. Düzgün bir duruşla ve sağduyulu hareket ettik. Bundan sonraki süreçte de hukukun her şeyi halledeceğine inanıyoruz. Kamuoyuyla bundan sonraki bütün tespitlerimizi de paylaşacağız'' diye konuştu. Açıklamaların ardından Bakan Yıldırım ile Bakan Demir, havayoluyla Ankara'ya gitti.