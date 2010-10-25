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Politika

"BBP SEÇİME KENDİ ADI VE AMBLEMİ İLE GİRECEK" ANKARA (A.A) 

25 Ekim 2010 16:58

-"BBP SEÇİME KENDİ ADI VE AMBLEMİ İLE GİRECEK" ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Türkiye'de ''eli temiz'' tek partinin BBP olduğunu öne sürerek,  ''BBP, önümüzdeki seçime kendi adı ve amblemi ile girecek. Milli, demokrat, merkez bir çatı oluşturmak istiyorum'' dedi. Topçu, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin geçmişte tarım ve hayvancılık alanında kendine yeten 7, dışarıya mal satan 5 ülkeden biri olduğunu anlatan Topçu, ''Elin adamı diyor ki (bir ülkenin yiyecek ve içecek kaynaklarını ele geçirirseniz gerisi kolay)'' görüşünü dile getirdi. Türkiye'de konuşulacak çok meselenin olduğunu ifade eden Topçu, ''Bir başörtüsü gündemi oluşturdular. Bireysel hak ve özgürlüklerden olan bir meseleyi TBMM'de çözmesi gerekenler, bu işin üzerinden oy devşirip top çevirme yaparken, şu anda ülkemize ABD, NATO kılıfı ile Füze Kalkanı kuruyor. Bu, bu ülkede kimin işine yarayacak? Bu, 1,5 milyar İslam aleminin ve iyi insanların başına bela olmuş İsrail'in çete hükümetlerinin işine yarayacak. Bunlar gözden kaçırılıyor'' diye konuştu. Erbakan'a nezaket ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyarette bulunduğunu belirten Topçu, ''Refahyol döneminde, rahmetli Genel Başkanımızın sağlığında ben divan üyesiydim. Biliyorsunuz bizim 7 milletvekilimiz ile Refahyol hükümeti kurulma imkanı buldu. Buradaki Refah Partisi'nin değerli çalışanları ile geçmişe dayalı ilişkilerimiz var'' dedi. -KENDİ AD VE AMBLEMİ İLE- Yalçın Topçu, 2011'de yapılacak seçimlere de değinerek, ''BBP, önümüzdeki seçimlere kendi adı ve amblemi ile girecek. Bölücü, ekonomik, ahlaki terör... Bu noktada vebali olmayan eli temiz tek parti biziz. Milli, demokrat, merkez bir çatı oluşturmak istiyorum'' açıklamasında bulundu.

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