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Politika

"Bazı ülkeler teröre destek veriyor" BURSA (A.A)

04 Ekim 2011 18:23

-"Bazı ülkeler teröre destek veriyor" BURSA (A.A) - 04.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Bazı ülkeler terör örgütlerine destek veriyor. Bu desteklerin çekilmesi lazım. Aksi takdirde terör, onları da vurur'' dedi. ''Uludağ Uzun Vadeli Gelişim Planı'' kapsamında DSİ ile Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait iki binanın yıkılması için düzenlenen programa katılan Eroğlu, Uludağ'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Alman vakıfları tartışmaları'' hakkında yorumlarını istediği Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: ''Bugün onu ben söyledim. Onunla ilgili konuştum. Başbakan da izah etti, Ankara'da açıkladı. Dolayısıyla söyleyecek bir şey yok. Sadece söyleyeceğim şudur; bazı ülkeler terör örgütlerine destek veriyor. Bu desteklerin çekilmesi lazım. Aksi takdirde terör onları da vurur.'' Basın mensubunun, ''Efendim, 'bunlar vakıflardan değil Alman bankasından gelen para. Bu parayı da en çok çevre kurumları kullanıyor' şeklinde açıklama oldu. Bununla ilgili yorum yapar mısınız?'' sorusunu ise Eroğlu, ''Ben Çevre ve Orman Bakanı iken o şekilde bizim şeyimizde değildi. Belediyelerle birlikte görüşülüyordu. Bizim o konuda Çevre ve Orman Bakanı'yken bir işimiz olmadı'' diye yanıtladı. Eroğlu, Uludağ Sarıalan'da hediyelik eşya satıcılarıyla sohbet ettikten sonra, teleferikle Bursa'ya indi.

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