-"BAZI ÇAĞRI MERKEZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARIYOR" ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, ''diğer sektörlerdeki çağrı merkezlerinin hizmet kalitesinin bilişim sektöründekilerin hizmet kalitesine eşitlenebileceğini'' belirtti. BTK Başkanı Acarer, çağrı merkezlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4'de çağrı merkezlerinin çalışmasına ilişkin ölçüt ve hedeflerin belirlendiğini anlatan Acarer, Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin hazırlanması sırasında da çağrı merkezlerinin çalışmasına ilişkin uluslararası standartların göz önünde bulundurulduğunu, işletmeciler ve çağrı merkezlerine yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti. Çağrı merkezlerinin pek çok alanda hizmet verdiğini anımsatan Acarer, ''bilişim sektöründeki çağrı merkezlerinin genel olarak alandaki en iyi hizmet kalitesine sahip olduklarını'' vurguladı. Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bilişim sektöründekiler bizim hizmet kalitesi yönetmeliğimize uyuyorlar ama diğer sektörlerde bazı çağrı merkezleri vatandaşı çileden çıkarıyor. Bunu ben de yaşıyorum, herkes yaşıyor. Bunlarla ilgili mutlaka bir düzeltme yapılması lazım. Biz ihtiyacın olduğunu söylüyoruz. En azından diğer sektörlerdeki çağrı merkezlerinin hizmet kalitesi bilişim sektöründekilerin hizmet kalitesine eşitlenebilir. Bu iş için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Çünkü bilişim alanında tüketicinin ve hizmet kalitesinin korunması açısından çok güzel standartlar getirdik. Bir sorununuzun çözümü için telefonda beklediğiniz her dakika size külfet getiriyorsa bu olmaz. Bilişim sektöründeki çağrı merkezlerinde işinizi bir dakikada da halletseniz, 10 dakikada da halletseniz aynı parayı ödüyorsunuz. Belli bir sürede size cevap verilmesi gerekiyor ve operatöre kolay ulaşılması gerekiyor. Bir çok çağrı merkezi 7/24 çalışmıyor. Her geçen süre için ücret ödüyorsunuz. En azından bilişim sektörü içerisindeki çağrı merkezlerinin kalitesine eşitlenmeleri gerekli.'' -''BÜYÜK POTANSİYEL VAR''- BTK Başkanı Acarer, çağrı merkezlerinin çok ciddi istihdam yarattığını ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bu konuda büyük destek sağladığını ifade etti. Çağrı merkezlerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ciddi bir ''sosyal dava'' haline geldiğini anlatan Acarer, ''Bu konunun Türkiye'nin bir davası olması gerektiğini'' söyledi. Acarer, şunları kaydetti: ''Çağrı merkezi işinde çok büyük potansiyel var. Katma değerli hizmetlerin verilebileceği, belki satışların yapılabileceği merkez bunlar. Türkiye ve bölge ülkeleri için, Avrupa ülkeleri için buraların kullanılabilir yerler olması lazım. Çağrı merkezlerine yönelik çalışmalar teşvik kapsamında değerlendirildiğinde, bu hizmetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha hızlı yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu durum, bu işin önünü çok ciddi açacaktır. Umuyorum bu konuda yapılan çalışmalar en kısa zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanır."