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Yaşam

"BAYRAM" OTOMOBİLDE DOĞDU MUĞLA (A.A)

11 Eylül 2010 19:14

-"BAYRAM" OTOMOBİLDE DOĞDU MUĞLA (A.A) - 11.09.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğum sancısı tutan kadın hastaneye götürüldüğü otomobilde doğum yaptı. Kınık beldesinde 4'üncü çocuğuna hamile Yetir Çelikli'nin aniden doğum sancısı başladı. Komşularının otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Çelikli'nin yolda sancıları arttı. Otomobil hastanenin acil servisine geldiğinde doğum yapmaya başlayan Çelikli'nin doğumu hastanenin kadın doğum servisinde görevli doktor tarafından otomobil içerisinde gerçekleştirildi.  Bebek acil servise alınarak kontrolden geçirilirken, anne Çelikli de kadın doğum servisinde tedavi altına alındı. Baba Yılmaz Çelikli, otomobilde doğan bebeğe ''Bayram'' ismini vereceklerini belirterek, ''Sorunsuz bir şekilde doğum gerçekleştiği için mutluyuz. Çocuğumuz bayram günü doğduğu için ismini 'Bayram' koyacağız'' dedi.

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