-"BAŞÖRTÜSÜ YANLIŞ ZEMİNDE TARTIŞILIYOR" ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, başörtüsü konusu ile ilgili olarak, ''Türkiye'de bence bu konular çok yanlış bir zeminde, çok yanlış üslup ve usul içerisinde tartışılıyor'' dedi. Çiçek, Ankara Sanayi Odası (ASO) üyeleri ve çalışanları tarafından Pakistan'daki sel felaketi mağdurları için toplanan yardım çekinin, teslim töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiçek, bir gazetecinin bazı CHP'lilerin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmayacağını hatırlatması üzerine, ''Katılıp katılmamaları kendi takdirleridir. Herhalde milletimiz de bu kararlarını bir yere not ediyordur'' diye konuştu. ''Başörtüsü sorunu ile ilgili olarak gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu da çiçek, şöyle yanıtladı: ''Türkiye'de bence bu konular çok yanlış bir zeminde, çok yanlış üslup ve usul içerisinde tartışılıyor. Her konuyu en evvel siyasetçilere sorunca, onlar da bu işten, 'bana ne çıkar ne çıkmaz' mantığı ile baktığı için işler daha karışık hale geliyor. Onun için önce bu konuları en evvel siyasetçilere sormayın. Toplum bir sosyolojik değişim geçiriyor. Olayları, olup bitenleri kendisi yorumluyor ve uyguluyor. Dolayısıyla bu süreci kendi haline bıraksak, hiç bu kadar sıkıntı olmaz. Siz oradan bir cümle aldınız geldiniz bana sordunuz. Şimdi benden aldığınızı başkasına soracaksınız. Pin pon topu gibi milletin meselelerini bir oraya bir buraya paslayıp duruyorsunuz. Onun için sizlerin de bu işlerin üzerine fazla gitmesine gerek yok. Çünkü, senelerdir bu işin konuşulmadık yanı kalmadı. Cevap vermeyen adam da kalmadı. Yeniden hiç durmadan bu konuları konuşmanın bir faydası yok.''