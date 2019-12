-"BAŞÖRTÜSÜ SORUNU ZAMANLA ÇÖZÜLECEK" LONDRA (A.A) - 08.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, başörtüsü konusunda Türkiye'nin enerjisinin yıllarca boş yere harcandığını vurgulayarak, ''Tüm sorunlar yavaş yavaş çözülüyor. Bu sorun da inşallah zamanla çözülecek'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Londra temasları kapsamında bu ülkede bulunan Hayrünnisa Gül, burada lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerini sürdüren 35 Türk öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerin teker teker sorunlarını dinleyen Gül, daha sonra onlara hitap etti. Dünyanın her yerinde Türk öğrencileriyle karşılaşmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getiren Gül, yurt dışında eğitim gören öğrencilerin Türkiye için büyük kazanç olduğunu belirtti. İngiltere'de eğitim gören Türk öğrenci sayısının daha fazla olmasını ümit ettiğini dile getiren Gül, ''Sizler bizim buradaki görünmeyen yüzümüzsünüz, ülkemizin aynasısınız, bulunduğunuz ülkelerle Türkiye arasında köprüsünüz'' diye konuştu. ''Zaman zaman güçlüklerle karşılaştığınız, sıkıldığınız, zorlandığınız anlar olabilir'' diyen Hayrünnisa Gül, öğrencilerden hedeflerini yüksek tutmalarını istedi. Hayrünnisa Gül, Türk öğrencilere şöyle hitap etti: ''Sizler çıtayı hep yüksekte tutmalısınız. Ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Eğitim öğretim sırasında sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama bunların hepsinin aşılabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız ABD ziyaretinde de oğlum Mehmet'in okuluna gittiğimizde, inanın ben bile tekrar okumak istedim. Şimdiki imkanlar çok iyi. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Özellikle de öğrencilik zamanınızın kıymetini bilin ve çok iyi değerlendirin. İnsan hayatı sürekli öğrenmekle geçiyor ama tabii öğrencilik zamanı gibisi de yok.'' -''BİR FIRST LADY'DEN DAHA ÇOK BİR ANNE''- Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ''Bir first lady'den daha çok bir anne olarak bugün sizlerle beraberim'' dedi. Öğrencilere, başta kız çocuklarının eğitimine yönelik olmak üzere yaptığı faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Hayrünnisa Gül, kız çocuklarının eğitimine önem verdiğini, kendisine bu yönde ulaşan talepleri de takip edip gerekenleri yaptıklarını söyledi. Yurt dışında eğitimini tamamlayan öğrencilerin Türkiye'ye dönerek ülkeye hizmet etme imkanına ulaştıklarını da ifade eden Gül, ''Türk göçünü, Türk gücüne çevirmemiz lazım. Sizler daha önce de ifade ettiğim gibi şanslı gençlersiniz'' diye konuştu. Artık çok farklı bir Türkiye'nin olduğunu, her ilde üniversitenin bulunduğunu dile getiren Gül, artık Türkiye'de eğitim ve iş konusunda her türlü imkanın olduğunu belirtti. Daha sonra öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Hayrünnisa Gül, özellikle başörtüsü konusunda Türkiye'nin enerjisinin yıllarca boş yere harcandığına vurgu yaparak, ''Tüm sorunlar yavaş yavaş çözülüyor. Bu sorun da inşallah zamanla çözülecek'' dedi.