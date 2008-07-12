"Başkanlığa aday değilim"

Tempo24, aa- Lütfi Arıboğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere kıymetli

başkanım, çok değerli dostum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı merhum

Hasan Doğan'ın zamansız vefatı ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuş ve

Federasyonumuz başkanlık makamı boş kalmıştır. Türkiye Futbol

Federasyonu'nun yasa ile belirlenmiş ilgili kuralları gereği, genel

kurulumuz en geç üç ay içerisinde başkanlık makamı için seçim yapmak

üzere biraraya gelecektir" diyerek, görüşlerini aktardı.

Ortaya çıkan bu beklenmedik ve hazırlıksız gündem nedeniyle doğal olarak

spor kamuoyunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkan adayları

konusunda yakıştırma ve yorumlar yaptığını belirten Arıboğan, şunları

kaydetti:

"Son günlerde yapılan bu yorumlar içerisinde teveccüh gösterilerek

ismime yer verildiğini, başkan vekilliği sıfatım nedeniyle de bu süreç

içerisinde başkanlık konusunda sıklıkla ismimin kullanılmakta olduğunu

gözlemlemekteyim.

Ancak Türk futbolunun geleceği açısından son derece önemli ve hassas

olduğunu düşündüğüm bu özel süreç içerisinde yanlış anlaşılmalara ve

gereksiz spekülasyonlara son vermek amacıyla başkan adaylığı konusunda

herhangi bir düşüncemin olmadığını özenle ve altını çizerek belirtme

ihtiyacını hissediyorum."

Lütfi Arıboğan, merhum Hasan Doğan'ın futbol camiasında büyük bir inanç

ve özveri ile tesis etmiş olduğu uzlaşı ve güven ortamının devamının

sağlanması, lüzumsuz çekişme ve spekülasyonlara fırsat verilmemesi,

genel kurulun sağlıklı bir süreç içerisinde toplantıya hazırlanması ve

başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesinin şu anda en öncelikli

sorumluluklarını oluşturduğunu ifade ederek, bunların başarıyla

gerçekleşebilmesi için tüm motivasyon ve gücüyle çalıştığını kaydetti.

Başkan Vekili Arıboğan, yazılı açıklamasında daha sonra şu ifadeleri

kullandı:

"Gelecek misyonumun kısa vadeli önceliğini, merhum başkanımızla

birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz, Türk futbolunun uluslararası

standartlara taşınması ve güçlü bir endüstri haline gelmesini sağlayacak

önemli projelerin hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Başkan vekilliği

görevim sürdüğü müddetçe, TFF Yönetim Kurulumuz ile birlikte çalışarak

bu projelerin hayata geçebilmesi için elimden gelen tüm çabayı gösterme

arzusunda olduğumu bilgilerinize sunarım."

