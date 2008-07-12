"Başkanlığa aday değilim"

Tempo24, aa- Lütfi Arıboğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere kıymetli
başkanım, çok değerli dostum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı merhum
Hasan Doğan'ın zamansız vefatı ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuş ve
Federasyonumuz başkanlık makamı boş kalmıştır. Türkiye Futbol
Federasyonu'nun yasa ile belirlenmiş ilgili kuralları gereği, genel
kurulumuz en geç üç ay içerisinde başkanlık makamı için seçim yapmak
üzere biraraya gelecektir" diyerek, görüşlerini aktardı.
Ortaya çıkan bu beklenmedik ve hazırlıksız gündem nedeniyle doğal olarak
spor kamuoyunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkan adayları
konusunda yakıştırma ve yorumlar yaptığını belirten Arıboğan, şunları
kaydetti:
"Son günlerde yapılan bu yorumlar içerisinde teveccüh gösterilerek
ismime yer verildiğini, başkan vekilliği sıfatım nedeniyle de bu süreç
içerisinde başkanlık konusunda sıklıkla ismimin kullanılmakta olduğunu
gözlemlemekteyim.
Ancak Türk futbolunun geleceği açısından son derece önemli ve hassas
olduğunu düşündüğüm bu özel süreç içerisinde yanlış anlaşılmalara ve
gereksiz spekülasyonlara son vermek amacıyla başkan adaylığı konusunda
herhangi bir düşüncemin olmadığını özenle ve altını çizerek belirtme
ihtiyacını hissediyorum."
Lütfi Arıboğan, merhum Hasan Doğan'ın futbol camiasında büyük bir inanç
ve özveri ile tesis etmiş olduğu uzlaşı ve güven ortamının devamının
sağlanması, lüzumsuz çekişme ve spekülasyonlara fırsat verilmemesi,
genel kurulun sağlıklı bir süreç içerisinde toplantıya hazırlanması ve
başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesinin şu anda en öncelikli
sorumluluklarını oluşturduğunu ifade ederek, bunların başarıyla
gerçekleşebilmesi için tüm motivasyon ve gücüyle çalıştığını kaydetti.
Başkan Vekili Arıboğan, yazılı açıklamasında daha sonra şu ifadeleri
kullandı:
"Gelecek misyonumun kısa vadeli önceliğini, merhum başkanımızla
birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz, Türk futbolunun uluslararası
standartlara taşınması ve güçlü bir endüstri haline gelmesini sağlayacak
önemli projelerin hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Başkan vekilliği
görevim sürdüğü müddetçe, TFF Yönetim Kurulumuz ile birlikte çalışarak
bu projelerin hayata geçebilmesi için elimden gelen tüm çabayı gösterme
arzusunda olduğumu bilgilerinize sunarım."