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Spor

"Başkanlığa aday değilim"

Lütfi Arıboğan, başkan adaylığı konusunda herhangi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

12 Temmuz 2008 03:00

Tempo24, aa-     Lütfi Arıboğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere kıymetli 
 başkanım, çok değerli dostum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı merhum 
 Hasan Doğan'ın zamansız vefatı ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuş ve 
 Federasyonumuz başkanlık makamı boş kalmıştır. Türkiye Futbol 
 Federasyonu'nun yasa ile belirlenmiş ilgili kuralları gereği, genel 
 kurulumuz en geç üç ay içerisinde başkanlık makamı için seçim yapmak 
 üzere biraraya gelecektir" diyerek, görüşlerini aktardı.
         Ortaya çıkan bu beklenmedik ve hazırlıksız gündem nedeniyle doğal olarak 
 spor kamuoyunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkan adayları 
 konusunda yakıştırma ve yorumlar yaptığını belirten Arıboğan, şunları 
 kaydetti:
         "Son günlerde yapılan bu yorumlar içerisinde teveccüh gösterilerek 
 ismime yer verildiğini, başkan vekilliği sıfatım nedeniyle de bu süreç 
 içerisinde başkanlık konusunda sıklıkla ismimin kullanılmakta olduğunu 
 gözlemlemekteyim.
         Ancak Türk futbolunun geleceği açısından son derece önemli ve hassas 
 olduğunu düşündüğüm bu özel süreç içerisinde yanlış anlaşılmalara ve 
 gereksiz spekülasyonlara son vermek amacıyla başkan adaylığı konusunda 
 herhangi bir düşüncemin olmadığını özenle ve altını çizerek belirtme 
 ihtiyacını hissediyorum."
         Lütfi Arıboğan, merhum Hasan Doğan'ın futbol camiasında büyük bir inanç 
 ve özveri ile tesis etmiş olduğu uzlaşı ve güven ortamının devamının 
 sağlanması, lüzumsuz çekişme ve spekülasyonlara fırsat verilmemesi, 
 genel kurulun sağlıklı bir süreç içerisinde toplantıya hazırlanması ve 
 başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesinin şu anda en öncelikli 
 sorumluluklarını oluşturduğunu ifade ederek, bunların başarıyla 
 gerçekleşebilmesi için tüm motivasyon ve gücüyle çalıştığını kaydetti.
         Başkan Vekili Arıboğan, yazılı açıklamasında daha sonra şu ifadeleri 
 kullandı:
         "Gelecek misyonumun kısa vadeli önceliğini, merhum başkanımızla 
 birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz, Türk futbolunun uluslararası 
 standartlara taşınması ve güçlü bir endüstri haline gelmesini sağlayacak 
 önemli projelerin hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Başkan vekilliği 
 görevim sürdüğü müddetçe, TFF Yönetim Kurulumuz ile birlikte çalışarak 
 bu projelerin hayata geçebilmesi için elimden gelen tüm çabayı gösterme 
 arzusunda olduğumu bilgilerinize sunarım."

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