-"BAŞBAKANA 'KATİL' DİYENLERİ DİNLEDİ" NEVŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Hakkari mitingiyle ilgili olarak, ''Bir grup, bu ülkenin Başbakanına 'katil' diye bağırırken, CHP Genel Başkanı sustu, dinledi, susarak adeta onları onayladı. Sayın Kılıçdaroğlu; bunun adı da mı özgürlük, bunun adı da mı demokrasi?'' dedi. AK Parti'nin Nevşehir mitinginde halka hitap eden Erdoğan, Türkiye'de ayrımcılığa, bölücülüğe yer olmadığını vurguladı. ''Ama CHP'nin genlerinde bu var'' diyen Erdoğan, CHP'nin Kuran kurslarını ve camileri kapattığını, Konya'da camileri ahır haline getirdiğini ifade etti. Erdoğan, ''Bu CHP, Hacı Bektaş'a gelse ne olur? Hacı Bektaş'ın, hünkarın ruhu bundan muazzeb olur'' ifadesini kullandı. Erdoğan, CHP'nin ilmihalleri yasakladığını ve toplattığını, basımını yasakladığını, ezanı Türkçe okuttuğunu anlatarak, ''Ezan Türkçe okutulur mu? Ezan evrenseldir. Tüm İslam dünyasına ortak mesajdır. Bir yerde İngilizce, bir yerde Fransızca, bir yerde Arapça, bir yerde Almanca, bir yerde Türkçe, bir yerde şuca, bir yerde buca okuyamazsınız. Ne oldu? Tanrı uludur dedirttin. Geldi, merhum Menderes derdest etti, aslına döndürttü. Allahu ekber, Allahu ekber. Nereye gidersen dünyada bunu duyunca Müslüman anlar, demek ki ezan'' diye konuştu. CHP'lilere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini tanıması çağrısında bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bunlarda dürüstlük yok. Cumartesi günü Hakkari'de partimizin mitingini gerçekleştirdik. Terör örgütü ve BDP halkı tehdit etti, dükkanları kapattırdılar, milletin iradesine ipotek koydular. Milleti güya bizden uzak tuttular. Hakkari'de çöpleri toplamadılar. Belediye BDP'li ama var mı yok mu? Pislikten, rezillikten geçilmiyordu. Bir de Nevşehir'e bak. Burada AK Parti belediyesi var, orada BDP belediyesi. Bunları alın, CHP'yi, hepsini koyun bir kenara bir de AK Parti'li belediyelere bakın. Ekseriyetle bizim belediyelerin onlara fark attığını görürsünüz. Çünkü bu iş bizim işimiz. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz hizmet siyaseti, beşer siyaseti yapıyoruz, bunlar istismar siyaseti yapıyor. Oradaki konuşmamda dedim; belediye başkanı seçilmişsin. Bunun için mi seçildin? Sokakları çöpe, çamura teslim etmek, kepenklerini açanlara ceza yazmak için mi seçildin? Doğu, güneydoğu halkı, esnaf bunlardan yaka silkiyor. Ama düzelecek, bunları da aşacağız. El ele vererek aşacağız. Bu oyunlara boyun eğmeyeceğiz, bu tehditlere asla meydan vermeyeceğiz. Huzuru, güvenliği tesis etmek için yoğun çalıştık, daha da yoğun çalışacağız. Şiddetle değil, demokrasiyle oyunu bozacağız. Benim oradaki Kürt kardeşimi bu zorbalardan kurtararak, yolumuza devam edeceğiz. Zaten oyun bozulduğu için bu terör örgütü ve BDP hırçınlaşıyor. Oyun bozulduğu için şımarıklık artıyor. Benim Hakkarili kardeşim bir yanda hizmet siyasetini, öbür yanda istismar siyasetini görüyor. Oyunu da inşallah bozacağız. Son günlerdeki bütün kışkırtma ve bütün tahriklerin altında bu var.'' -CHP'NİN HAKKARİ MİTİNGİ- Erdoğan, kendisinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Hakkari'ye gittiğini anımsatarak, yıllardır istediği için buna çok sevindiğini söyledi. Hakkari'de kepenkleri kapattırıp, insanları evlerine kapatıp insanların AK Parti'nin mitingine gelmesini engelleyenlerin CHP mitingine gittiğini ve destek verdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Miting meydanında bulunanlar arasında teröristleri tespit ettik. Bir grup, bu ülkenin başbakanına 'katil' diye bağırırken, CHP Genel Başkanı sustu, dinledi, susarak adeta onları onayladı. Sayın Kılıçdaroğlu, bunun adı da mı özgürlük, bunun adı da mı demokrasi? Demek ki çok hoşuna gidiyor. Ama unutma bu senin de başına gelir. Ama sana çok daha farklı gelir. Bu bir bumerang gibidir, döner, döner sizleri de acımasızca vurur. Muhabbete bak muhabbete. Şu işbirliğine bakar mısınız? Şu tezgaha bakar mısınız? Tarihinde Dersim katliamı olan, tarihinde inkar olan, ret olan, asimilasyon olan, Türkiye'nin başına büyük dertler açan CHP; BDP ve PKK tarafından baş tacı ediliyor. Enteresan olan, miting meydanında bir tane Türk bayrağı görmedim. CHP, seni de mi ürküttüler? CHP bayrağından başka niçin orada Türk bayrağı yoktu? 'Acaba yanıldım mı' dedim, tekrar araştırdım, sordurttum, maalesef... Böyle davranırsanız terörü, teröristleri, onun uzatmalı sevgilisini de bu hale getirirsiniz. Biz yola çıkarken ne dedik? 'Tek millet' dedik, 'tek bayrak', 'tek devlet' dedik. Bundan kimse rahatsız olmasın. Biz ne vatanımızın üzerinde, ne de devletimizde operasyon yaptırmayız, buna müsaade etmeyiz.''