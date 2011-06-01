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Politika

"BAŞBAKAN NE KONUŞTUĞUNUN FARKINDA DEĞİL" NİĞDE (A.A)

01 Haziran 2011 17:59

-"BAŞBAKAN NE KONUŞTUĞUNUN FARKINDA DEĞİL" NİĞDE (A.A) - 01.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Başbakan son haftalarda ne konuştuğunun farkında değil. Zannediyorum; yorucu bir televizyon programı, yorucu bir açılış töreni, yorucu bir seçim faaliyetleriyle ne konuştuğunu fark edemeyecek bir konuma gelmiştir'' dedi. Bahçeli, Niğde mitingi öncesi bir gazetecinin ''Hopa'da yaşanan olaylar üzerine Başbakan Erdoğan, muhalefet liderlerini suçluyor, muhalefet liderlerinin tahrik ettiği yönünde değerlendirmeleri var'' sorusunu yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son haftalarda ne konuştuğunun farkında olmadığını ileri süren Bahçeli şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan, son haftalarda ne konuştuğunun farkında değil. Zannediyorum yorucu bir televizyon programı, yorucu bir açılış töreni yorucu bir seçim faaliyetleriyle ne konuştuğunu fark edemeyecek bir konuma gelmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri onu biraz tatile çekseler iyi olur. Çünkü bir emekli öğretmenin vefatıyla ilgili hiçbir başbakana yakışmayacak sorumlulukla yaptığı açıklamalar var. Bu zatın artık başbakan olarak kalması ülkemiz için bir yarar getirmeyecek.''

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