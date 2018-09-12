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Ekonomi

"Başbakan May'in Brexit planı istihdamı koruyacak"

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan Theresa May'in Brexit planlarının "just-in-time" olarak adlandırılan tedarik zincirlerini kullanan sanayilerde istihdamı korumak için belirli öneriler içerdiğini söyledi

12 Eylül 2018 11:36

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan Theresa May\'in Brexit planlarının \"just-in-time\" olarak adlandırılan tedarik zincirlerini kullanan sanayilerde istihdamı korumak için belirli öneriler içerdiğini söyledi.
Sözcü, \"Chequers planı, otomotiv gibi \'just-in-time\' tedarik zincirlerine bağımlı sektörlerd istihdamı koruyacak belirli öneriler içeriyor\" diye konuştu.
Sözcü bu açıklamayı, Jaguar CEO\'su Ralf Speth\'in yaptığı, \"Dizel politikasının sonucu olarak bir istihdam kaybettik. Doğru Brexit anlaşmasını yapamazsak, onbirlerce istihdamı kaybedebiliriz\" açıklamasının ardından yaptı.

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