-"BAŞBAKAN İSTANBUL'DA" SERGİSİ AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul temasları sırasında objektiflere yansıyan 44 fotoğraftan oluşan ''Başbakan İstanbul'da'' sergisinin açılışını yaptı. İstanbul'daki Başbakanlık muhabirleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin katkılarıyla hazırlanan sergi, Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi bünyesindeki Basın Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışını yapan Erdoğan'a, Başbakanlık Başdanışmanı Nabi Avcı, Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Bayhan da eşlik etti. Fotoğrafları ilgiyle inceleyen Başbakan Erdoğan, fotoğrafların hikayesini foto muhabirleri ve muhabirlerden dinledi. Erdoğan, sergide yer alan ve bugüne kadar hiç yayımlanmayan iki özel fotoğrafını görünce şaşırdı ve Başbakanlık foto muhabiri Kayhan Özer'e dönerek, esprili bir şekilde ''Bu fotoğraflar nasıl çıktı?'' diye sordu. Bu fotoğrafların birinde Erdoğan koşu bandında spor yaparken, diğerinde masa tenisi oynarken görülüyor. Başbakan Erdoğan, gazetecilerin raket tutuş şekline ilişkin soruları üzerine de, bunun Çin tarzı olduğunu, öğrencilik yıllarından bu yana masa tenisi oynadığını söyledi. Bir gazetecinin ''Futbolda başarılı olduğunuzu biliyoruz, masa tenisinde nasılsınız?'' sorusuna Erdoğan, ''Masa tenisinde de fena değilim, çok ileri seviyede olmasa da belli bir derece de alırım'' yanıtını verdi. Erdoğan, bir törende plaket almak için koşar adım giden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç'ın fotoğrafını görünce de gülerek ''Ooo, amiralime bak'' dedi. İstanbul'da yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye-Sırbistan maçı sırasında çekilen fotoğrafı incelerken de Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu kastederek, ''Ahmet'e bak, üstümüzden uçacak'' diye espri yaptı. Torununa oyuncak alırken çekilen fotoğrafa bakarken Erdoğan ''Bunlara da oyuncak dayanmıyor'' dedi. Sergiyi düzenleyen gazeteciler tarafından daha sonra Başbakan Erdoğan'a Ermeni mücevher ustası Viktor Öcal'ın ''negatif heykel tekniği'' ile Erdoğan için özel tasarladığı kol düğmeleri hediye edildi. Serginin kataloğunu da inceleyen Erdoğan, ''Bunu akşam hanımefendiye de hediye edelim'' diyerek, bir katalog da eşi için aldı. Başbakan Erdoğan, daha sonra Başbakanlık muhabirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. -''BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU''- Başbakan Erdoğan, gazetecilerin sergiye ilişkin görüşlerini sorması üzerine, her şeyden önce yakalanan enstantanelerin çok farklı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Benim için de doğrusu sürpriz oldu. Maharetinizi de gayet güzel göstermişsiniz. Asıl önemli başarı burada. İnanıyorum ki, sizde bunun çok daha fazlası var. Bu albüm, unutulmaz bir anı olacak. Özellikle fotoğraf sanatı noktasında başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Bizimle beraber bu yolculuğunuz yorucu oluyor ama bize hakkınızı helal edin, siz de görevinizi yapıyorsunuz ben de görevimi yapıyorum. İnşallah vatana, millete, hizmet etme noktasında bunu böyle devam ettirmek durumundayız.'' ''Arkadaşlarımız görevlerini iyi yapmışlar mı?'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, ''Gayet güzel. Bu hazırlığınız da güzel, ama yer de güzel değil mi?'' diye sordu. Gazetecilerin ''seçimin yaklaştığını ve yoğun bir çalışma dönemi başlayacağını'' ifade etmeleri üzerine de Erdoğan, yoğun bir kampanyanın başlayacağını söyledi. Sergiyi düzenleyen Başbakanlık muhabirleri, açılışı gerçekleştiren Erdoğan'a katılımından dolayı teşekkür etti.