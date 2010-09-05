-"BAŞBAKAN ATIN KAPLAMALI MUSLUKTA YÜZÜNÜ YIKIYOR" CİHANBEYLİ (A.A) - 05.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Allah aşkına bu ülkede bu kadar açlık yoksulluk varken, bir Başbakan sabah kalkıp altın kaplamalı musluktan akan suyla yüzünü yıkar mı?'' dedi. Ankara'dan Konya'daki mitinge katılmak için gelirken Kulu ilçesine uğrayan Kılıçdaroğlu, şehir girişinde partililerce karşılandı. Partilileri otobüsten selamlayan Baykal, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Cihanbeyli'ye hareket etti. Cihanbeyli meydanında halka hitap eden Kılıçdaroğlu, sözlerine ''2 dönemdir milletvekilliği yapıyorum, siyasete girerken söz verdim. Bir, halkıma yalan söylemeyeceğim; iki, halkın çıkarlarını savunacağım, kendimi düşünmeyeceğim; üç, kul hakkı yiyenlerden mutlaka hesap soracağım; dört, Türkiye'yi hak ettiği onurlu yere taşıyacağım; beş, halka güveneceğim'' diyerek başladı. Ülkeyi adım adım gezdiğini, 81 ili gezeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''İnançlar üzerinden ve etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayacağıma söz verdim. Eğer inanıyorsa, Allah ile onun arasındaki ilişkidir. O duyguya bizim karışmaya ne hakkımız ne yetkimiz var. Etnik kimlik de öyle, hiç kimse kendi ana-babasını belirleme hakkına sahip mi? O zaman herkes kendi etnik kimliğiyle kıvanç duyar, bu da siyasetin konusu olmaz. Siyasetin konusu yoksulluktur, siyasetin konusu işsizliktir, alın teridir'' dedi. Gittiği her yerde doğruları söylediğini, burada da doğruları söyleyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Ben zaman zaman 'sizlerin sorunlarını ancak ben çözerim, CHP çözer' diyorum. Recep Bey diyor ki 'Nasıl çözersin' diyor? Ben çözerim, ben halkıma güveniyorum. İnsanımız güzel, toprağımız güzel. 8 yıldır bunlar ülkeyi yönetiyor, dışardan et getirmek kimin ne haddi, bizim ülkemizde besicilik yok mu? Bizim ülkemizde insan yok mu? Kırmızı eti kendimiz üretmiyoruz, çiftçimize para vermiyoruz da dışardan getiriyoruz. Bunu biz niye sormuyoruz? Siyasette yeni bir ses, yeni bir nefes getiriyor, düzgün bir sayfa açıyoruz. Birileri cebini düşünüyor, biz düşünmüyoruz.'' Kendisinin çok sık havuzlu villadan söz ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Dünkü Sözcü Gazetesi'ni gören oldu mu bilmiyorum. O havuzlu villanın içinde musluklar altın kaplama, yataklar döner... Allah aşkına bu ülkede bu kadar açlık yoksulluk varken bir Başbakan sabah kalkıp altın kaplamalı musluktan akan suyla yüzünü yıkar mı? Düşünmez mi bu ülkede aç var sefil var? O yüzden bu güzel coğrafyada bir tek çocuk bile yatağa aç girse, bizim uyumamamız lazım. Çünkü biz siyaset yapıyoruz, çünkü biz ülkeyi yönetmeye talibiz, idealleri olan insanlarız, çünkü onun için geldik. Onun için yollara düştük, bunun için diyorum ki tek umudum var o da sizsiniz.''