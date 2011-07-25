-"BAŞARILARIMIZLA ONUR DUYUYORUZ" TRABZON (A.A) - 24.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sporun dilinin müzik gibi, edebiyat gibi, sanat gibi evrensel bir dil olduğunu belirterek, ''Bu evrensel dil sevginin, barışın, bütün sınırları aşan ve insanları kucaklaştıran bir dildir. Spor alanındaki rekabet, gücün değil estetiğin, zarafetin, inceliğin rekabetidir. Türkiye'nin her alanda dünya ile bütünleştiği ve gücüne güç kattığı bu dönemde spor alanına yaptığımız yatırımlarla ve elde ettiğimiz başarılarla büyük onur duyuyoruz'' dedi. Erdoğan, Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda düzenlenen 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın (EYOF) açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) Başkanı Patrick Hickey'in açılış konuşmasında Norveç'te yaşanan saldırılarda hayatına kaybedenler için törene katılanları saygı duruşuna davet ettiğini hatırlatan Erdoğan, ''Sayın Başkanın az önce Norveç'te bir kendini bilmezin 92 kişiyi öldürmesiyle ilgili nezaketine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bende son günlerde 20'ye varan şehidimizle alakalı sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum'' dedi. Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında tribünlerden ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı atıldı. Saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, törene katılanları ve spora gönül veren herkesi selamlayan Erdoğan, ''Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Trabzon'a hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz'' dedi. Dünya üzerinde çok az şehrin Trabzon kadar spora gönül verdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Olimpiyat bayrağının ilk kez dalgalanmasında büyük bir gurur duyuyorum. Sporun içinden gelen ve spora büyük emek veren bir Başbakan olarak şu gerçeği özellikle vurgulamak istiyorum. Müzik gibi, edebiyat gibi, sanat gibi sporun dili de evrensel bir dildir. Bu evrensel dil sevginin, barışın, bütün sınırları aşan ve insanları kucaklaştıran bir dildir. Spor alanındaki rekabet, gücün değil estetiğin, zarafetin, inceliğin rekabetidir. Türkiye'nin her alanda dünya ile bütünleştiği ve gücüne güç kattığı bu dönemde spor alanına yaptığımız yatırımlarla ve elde ettiğimiz başarılarla büyük onur duyuyoruz.'' Kendisi de bir Trabzonlu olan eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak döneminde spora önemli yatırımlar yapıldığını belirten Erdoğan, ''Faruk Bey'in döneminde başlatılan yatırımlarda, yaklaşık bu olimpiyatlar için 500 trilyona varan bir yatırımı gerçekleştirdik. Kendisine gayretleri sebebiyle teşekkür ediyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Formula 1, Şampiyonlar Ligi Finali, UEFA Kupası Finali, Dünya Üniversite Kış Oyunları, Karadeniz Oyunları, Tenis Turnuvası, Dünya Halter Şampiyonası ve Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, gelecek dönemde de Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, Dünya Atletizm Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya hazırlandığını kaydetti. 11. Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın geleceğin olimpiyat şampiyonlarının da yarışacağı bir spor organizasyonu olması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, barışa giden bu yolda herkesi sevgi ve saygıyla selamladığını ifade etti. Erdoğan, konuşmasının ardından ''11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın resmi açılışını yaptı.