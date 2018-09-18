"Baş ağrısının nedeni çene eklemi rahatsızlığı olabilir"

İSTANBUL, (DHA) YÜZ ve ağız bölgesinde bulunan tüm oluşumların hayati önem taşıdığını belirten Çene Eklemi Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Tınastepe, çene bölgesinde konuşma, çiğneme, yutkunma ve solunum gibi çok önemli fonksiyonların yapıldığının altını çizerek bu sistemde çene eklemi kaslarının, çiğneme kaslarının, dişlerin, tükürük bezlerinin, yanakların ve dilin bulunduğunu ve bu sistemin en önemli parçasının da çene eklemi olduğunu söyledi.

\"ÇENE EKLEMİ AĞRISININ BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR\"

Ağız ve çene bölgesinde oluşabilecek bir zararın diğer sistemin bütün parçalarını etkileyeceğini belirten Uzman Dr. Nesihan Tınastepe, “Her yaşta görülen ancak en çok 20 ile 45 yaşları arasında görülen çene eklemi rahatsızlıklarının ve çene eklemi ağrısının birçok nedeni olabilir. Üzerinde en çok durulan sebeplerden bir tanesi dişlerin birbiriyle kapanış ilişkisidir. Eskiden daha yaygın bir düşünce olan çene eklemi rahatsızlıklarına diş kapanışları neden olur düşüncesi ile çene eklemi rahatsızlıkları tedavisinde dişlerin kapanışını düzeltme yoluna gidiliyordu ancak yapılan araştırmalarla diş kapanışının çene eklemi rahatsızlıklarında sadece yüzde 10-15 etkili olduğu anlaşıldı. Günümüzde de yine aynı sebepten dolayı dişlere ortodontik tedaviler, restoratif tedaviler yapılabiliyor ancak bu tedavi şekillerinin doğru olmadığı düşünülmektedir\" dedi.

\"STRES ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUYOR\"

Çene eklemi rahatsızlıklarının bir diğer nedeninin travmalar olduğunu belirten Dr. Tınastepe, \"Doğrudan yüz, çene bölgesine gelen travmalar ve mikro travmalar olarak ikiye ayrılır. Yüz ve çene bölgesine gelen travmalar sert veya yumuşak dokuya zarar verebilir ya da çenede kırıkların oluşmasına neden olabilir. Mikro travmalar ise çene eklemi rahatsızlıklarına sebep olur. Mikro travmaların başında diş sıkma ve gıcırdatma gelmektedir. Bunlar haricinde streste çene eklemi rahatsızlıklarının nedenleri arasındadır. Stres kaslar üzerinde etkili olarak kas spazmlarına yol açar ve bruksizmi tetikler\" dedi.

ÇENE KEMİĞİ AĞRISI İLE KULAK AĞRILARI SIK SIK KARIŞTIRILIYOR



Çene eklemi rahatsızlığının en önemli belirtilerinden birinin ağrı olduğunu söyleyen Dr. Tınastepe, \"Bu ağrı çene eklemi bölgesinde, baş bölgesinde, kulakta ya da boğazda olabilir. Kişiler ağrı nedeniyle ağızlarını tam açamama şikayeti yaşayabilirler. Çene eklemi kulağın hemen önünde yer alan bir eklemdir bu nedenle çene kemiği ağrısı ile kulak ağrıları sık sık karıştırılmaktadır. Kişiler baş ağrısı ile çene eklemi rahatsızlığı arasında ilişki kuramasa da bu bölgede çevre kasların bulunması nedeniyle sık sık baş ağrısı şikayeti görülmektedir. Bir diğer belirtisi ise çene ekleminde gıcırdama ya da sürtünme şeklinde seslerin gelmesidir\" dedi.

Çene eklemi rahatsızlığı bulunan kişilerin yarısının herhangi bir tedavi için doktora başvurmadığını söyleyen Dr. Tınastepe sözlerine şöyle devam etti: \"Ancak rutin diş muayenesi sırasında çene eklemi sorunları tespit edilebilmektedir. Çene eklemi rahatsızlığı olan kişilere ilaç tedavisi, ağız içi aparey tedavileri uygulanmaktadır. Ağız içine yerleştirilen apareyler ile uykuda bruksizmin ortaya çıkarabilecek rahatsızlıkları engellemekte ya da disk kayması, diskin yerinden çıkması gibi durumlarda yine ağız içi apareylerden yararlanılmakta ve bu tedaviler yüzde 85 oranında başarılı olmaktadır. Hastada büyüme anomalisi varsa, tümörler bulunuyorsa ve ağrısı sosyal hayatını etkiliyorsa son çare olarak cerrahi tedaviler tercih edilmektedir.\"

Hastaların çene eklemi rahatsızlıklarının belirtilerini önemsemeleri gerektiğinin altını çizen Uzman Dr. Neslihan Tınastepe, çene eklemi rahatsızlığı için ayrı bir eğitim dalının olmadığını ve tedavi yapacak hekimin hastadaki tüm verileri toparlayıp, değerlendirip diğer rahatsızlıklarla ayırıcı tanıyı yapabilecek bilgiye sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

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