"Bandırma'daki sel felaketinde BASKİ teyakkuzdaydı"

BALIKESİR, (DHA)- Balıkesir\'in Bandırma ilçe merkezine önceki gün metrekareye 147 kg yağmur düştü. Şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel felaketinde vatandaşın mağduriyeti için Belediye ve diğer kamu kurumları teyakkuz halinde afetten zarar gören mağdurların yanındaydı.

Yaşanan yoğun yağmurdan oluşan mağduriyetin ve sıkıntıların giderilmesi için BASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 6 adet iş makinası, 3 adet kuka, 2 adet vidanjör, 13 dalgıç pompa, 1 adet 100 lt/sn santrifij pompa, 36 adet Personel ile AFAD, DSİ ve İlçe Belediyelerinin ekipleri ile birlikte teyakkuza geçti ve mağduriyetleri gidermek için yoğun mesai harcadı.

Balikesir Büyükşehir BASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Kentte kriz masası oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

\"Valimiz Ersin Yazıcıoğlu başkanlığında kurulan kriz masasında Balıkesir AKP Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, BASKİ Genel Müdürü Talat Özen ve DSİ 25.Bölge Müdürü Rahmi Şahin olay yerinde incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi alıp, çalışmaları bizzat yerinde takip etmişlerdir.

Yaşanan felaketin izleri 14.09.2018 tarihinde günün aydınlanmasıyla gözler önüne serilmiştir. Özellikle Erdek kırsalında kapanan köy yolları, kopan içme suyu hatları ve tıkanan kanalizasyon hatlarına Manyas, Susurluk ve Balıkesir Merkezden sevk edilen ekiplerin de katılması ile gerekli müdahale yapılarak hayatın normale dönmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 12 iş makinesi, 5 kuka, 3 vidanjör, 1 arazöz, 13 adet pompa, 1 adet 100 lt/sn Santrifüj ve yaklaşık 90 personel ile 120 adet muhtelif ev ve iş yerinden su tahliyesi, 128 adet kuka ve vidanjör ile müdahale, 25 adet baca 150 adet yağmur suyu ızgara temizliği ve 20 adet içme suyu arızası yapılarak felaketin izleri temizlenmeye devam etmektedir.\"

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