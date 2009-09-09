Hakan Yılmaz, kendisine sinema filmi tekliflerinin gelmemesinden yakındı.

NTV'de ekrana gelen Yekta Kopan'ın sunduğu 'Evvel Zaman İçinde' programına rol arkadaşı Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte konuk olan Hakan Yılmaz, yapımcıları eleştirdi.

"Yapımcılar biraz işin kolayına kaçıyorlar. Komedi oyuncusu diye ayırmışlar yapımcılar. Bence çok yanlış, komedi oyuncusu, dram oyuncusu diye bir şey yok. Oyuncu koskocaman bir bütün" diye konuşan Hakan Yılmaz, sinema oyuncusu, dizi oyuncusu gibi ayrımlara da karşı olduğunu anlattı.

Kendisine pek fazla sinema filmi teklifi yapılmadığına değinen Yılmaz, ""Ben kendi kendime bazen düşünmüşümdür; bana neden sinema filmi teklifi gelmiyor" diye konuştu ve en son bir filmde rol aldığını belirtti.

Hakan Yılmaz, bunun popülerlikle alakalı olduğunu düşündüğünü belirtti ve Avrupa Yakası, Yalancı Romantik gibi izlenen işlerde rol aldığı için bu tür tekliflerin gelmeye başladığını vurguladı.

Türk Sineması'nda film çekme sevdasının başladığını anlatan Hakan Yılmaz, senaryolar için 'çok fena' ifadesini kullandı ve "Sinemaya para yatıracak olan insanları da küstürüyorlar böyle. Çünkü çok saçma senaryolara bu işten hiç anlamayan insanlar para yatırıyor" dedi. Bu tür yatırımcıların koydukları parayı geri almadıkları zaman bir daha sinemaya yatırım yapmadıklarını ifade eden Hakan Yılmaz, bu yapımcılara iyi isimlerle çalışma tavsiyesinde bulundu.Televizyon Gazetesi.com