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"Balyoz"da HAVELSAN Genel Müdürü Yarman tutuklandı İSTANBUL (A.A)

15 Ağustos 2011 22:38

-"Balyoz"da HAVELSAN Genel Müdürü Yarman tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında nöbetçi mahkemece 6 albay ile birlikte tutuklanan ve ''sivil memur'' olduğu belirtilen 1 kişinin, HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman olduğu öğrenildi. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı görevlilerce Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 9 şüpheliden tutuklanan 7'si arasında HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman da bulunuyor. Yarman, 6 albay ve 2 astsubay ile birlikte soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiş ve mahkemece yapılan sorgusunun ardından, Gölcük Donanma Komutanlığından ele geçirilen belgelere ilişkin, ''darbeye teşebbüs etmek'' suçundan tutuklanmıştı. Yarman ile birlikte 6 albay da tutuklanırken şüphelilerden 2 astsubay ise serbest bırakılmıştı.

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