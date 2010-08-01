-"BALYOZ PLANINA" KARIŞAN MUVAZZAF SUBAYLARIN DURUMU BOLU (A.A) - 01.08.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Balyoz Planı'' davasında haklarında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf subayların Yüksek Askeri Şura'daki (YAŞ) durumu ile ilgili olarak, ''Hukuk devleti içerisinde hareket edilecektir. Yasalar ne emrediyorsa o yapılacaktır'' dedi. Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen ''66. Esentepe Yağlı Güreşleri''ni izleyen Bakan Yılmaz, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı verdiği ''Balyoz Planı'' davası sanığı muvazzaf subayların teslim olmamaları ve YAŞ'taki durumlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Yılmaz, konunun gereğinin hukuk devleti kapsamında yapılacağını belirtti. Bakan Yılmaz, şunları söyledi: ''Bu konu Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığını ilgilendiren bir konu. Türkiye hukuk devleti. Hukuk devleti kapsamında gereği neyse yapılır. Türkiye, kurumsal yapısı güçlü olan bir devlet.'' Bir gazetecinin, YAŞ'ta kriz çıkar mı? sorusuna Yılmaz, ''Niye kriz çıksın? Türkiye bir hukuk devleti, kuralları var. Hukuk devleti içerisinde hareket edilecektir. Yasalar ne emrediyorsa o yapılacaktır. Kurallar çerçevesinde ilgili kurumlarımız gereğini yapacaktır'' cevabını verdi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Bolu Valisi İbrahim Özçimen, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın'a güreşe yaptıkları katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Bakan Cevdet Yılmaz'a seccade hediye edildi. Daha sonra baş pehlivanların kurasını çeken Bakan Yılmaz, protokol ve baş pehlivanlık için güreşecek güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.