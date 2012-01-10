-"Balyoz Planı" davası 12 Ocak'a ertelendi İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - ''Balyoz Planı'' davasının bir sonraki duruşması 12 Ocak Perşembe günü yapılacak. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Albay Ender Güngör, iddianamede isminin sadece iki satırda yer aldığını söyledi. Güngör, dijital verilerin sahtekarlık örneği olduğunu öne sürerek, ''Bu belgeler sadece suç isnat etmek için hazırlanmıştır. Verilerdeki farklı yerlerde aynı imla hatalarının yapılması, bir komplonun göstergesidir'' dedi. Mahkeme heyetinden adalet istediğini belirten Güngör, ''Hakkımdaki suçlamalar için iddianamede birlikte yer aldığım iki sanık serbestken ben neden tutukluyum? Ben sadece tutuklanmamın ne kadar adil olduğunu gözden geçirmenizi istiyorum'' ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Albay Erhan Şensoy da hakkındaki suçlamaların gerçek dışı olduğunu ve sanal verilere dayandığını öne sürerek, ''Sahte dijital verilerde imzam ya da parmak izim bulunmamaktadır. Suçlamalar asılsızdır ve bir komplonun ürünüdür. Yıllarca hukuka bağlı kaldım. 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da düzenlenen seminere katılmadım. Rüyamda bile görmediğim şeylerden tutuklandım'' dedi. Tutuklu sanık Tümamiral Erdem Caner Bener ise savunmasına, ''Dünyadaki en muazzam dijital veri sahteciliği yüzünden burada bulunmaktayız'' diyerek başladı. Bener, hükümeti devirme iddialarını şiddetle reddederek, darbe heveslisi bir subay olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarına ara vererek, duruşmayı 12 Ocak Perşembe gününe erteledi.