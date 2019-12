-"BAL" ÖN ELEMEYE TAKILDI LOS ANGELES (A.A) - 20.01.2011 - Sinema dünyasının en önemli ödülü olarak nitelendirilen Oscar ödüllerinde en iyi yabancı film Oscar'ına aday filmlerin sayısı 9'a düşürüldü. Bu yıl 83'üncüsü verilecek ödüllerde, Türkiye'nin "En İyi Yabancı Film" dalındaki Oscar aday adayı, Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmi ön elemeyi geçemedi. Oscar komitesinin seçtiği 9 film ve ülkeleri ise şöyle: Cezayir: "Hors la Loi", Kanada: "Incendies", Danimarka: "In a Better World", Yunanistan: "Dogtooth", Japonya: "Confessions", Meksika: "Biutiful", Güney Afrika: "Life, Above All", İspanya: "Tambien la Lluvia" ve İsveç: "Simple Simon" Oscar komitesi, "En İyi Yabancı Film" dalında yarışacak son 5 filmi ise salı günü açıklayacak.