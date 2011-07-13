-"BAKANLAR KURULU TRABZON'DA TOPLANSIN" TRABZON (A.A) - 13.07.2011 - Trabzon İl Genel Meclisi Başkanı Haydar Revi, Bakanlar Kurulu'nun Trabzon'da toplanmasıyla ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere hazırladığı mektupta, ''Trabzon'un plakasının 61 olması gerekçesiyle 61. Hükümetin Bakanlar Kurulunun Trabzon'da toplanmasını'' istedi. Trabzon İl Genel Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İl Genel Meclisi Başkanı Haydar Revi'nin, şehrin gündeminde yer eden ''61. Hükümetin, Trabzon'da Bakanlar Kurulu toplantısı yapmasına'' ilişkin beklentisini içeren mektubu, Başbakan Erdoğan'a iletmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a Ankara'da teslim ettiği belirtildi. Revi'nin, Bayraktar'a verdiği açık mektupta şu görüşlere yer verildi: ''61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 61 plaka No'lu Trabzon'un 61 rakamında çakışması tarihi bir tesadüftür. İki 61 Trabzon'da buluşsun istiyoruz. Bütün Trabzon halkı, 61. Hükümetini Trabzon'da bütün bakanları ile ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Sayın Başbakanımızın Trabzon'a olan hassasiyeti, sevgisi ve pozitif ayrımcılığı ile Trabzon sevdasının 61. Hükümet ile Trabzon'da bir Bakanlar Kurulu toplayarak göstereceğine olan inancımız da tamdır. Bütün Trabzon halkı, bunu beklemektedir.'' Açıklamada, Erdoğan Bayraktar'ın 61. Hükümetin bir Bakanlar Kurulu toplantısını görev süresi içerisinde Trabzon'da yapması fikrine ve önerisine çok sıcak baktığını, mektubu Başbakan Erdoğan'a ilk Bakanlar Kurulu toplantısında ileteceğini belirttiği de vurgulandı.