-"Bağışmatik"ler kaldırıldı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Ankara'nın simgesi Kocatepe Camisine deneme amaçlı konulan, vatandaşların ''bağışmatik'' olarak adlandırdığı elektronik para toplama makineleri 3 gün çalıştıktan sonra kaldırıldı. Makinelerde bu sürede 66 bin lira toplandı. Alınan bilgiye göre, Kocatepe Camisi'ne Cuma günü deneme amaçlı konulan 6 makinenin, yetkililerin gözlemlerinden sonra Pazartesi sabahı kaldırıldığı öğrenildi. Yetkililer, makinelerin kısa süreli deneme amaçlı konulduğunu, konuyla ilgilenen Dini Sosyal Hizmetler Vakfı Mütevelli Heyeti'nin, makineleri faydalı görmesi durumunda ilgili firma ya da firmaları çağırarak karar vereceği ifade etti. Bu arada, Cuma günü konulan makinelerde Pazartesi sabaha kadar 66 bin lira biriktiği, toplanan paranın Somali'ye yardım kampanyasına aktarılacağı öğrenildi.