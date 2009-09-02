"Bağımsız denetimde didik didik incelendik"

T24 - Fethullah Gülen cemaatinin Zaman gazetesini bedava dağıttırdığı, “abone sistemi”ne dayanarak açıklanan tiraj rakamlarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına ilişkin tartışma sürüyor. Zaman'ı da yayımlayan Feza Gazetecilik'ten yapılan açıklamada, uluslararası düzeyde bağımsız denetim yapan BPA World Wide'ın gerçekleştirdiği ayrıntılı inceleme sonucunda tartışmalara neden olan tiraj rakamlarının teyit edildiği belirtildi.





Açıklamada, 200 saat süren denetim çalışmalarında, cemaatin yayınları olarak bilinen Zaman gazetesi ile Aksiyon dergisi için matbaa, dağıtım ve abonelikle ilgili bilgilerin “didik didik” incelendiği, abonelerden nakit ve kredi kartı üzerinden yapılan tahsilatların tutarlılığının araştırıldığı, 900 aboneyle telefon görüşmesi yapıldığı anlatıldı.





Denetim sonuçlarının Aksiyon dergisinin 2009'un ilk 6 ayında haftalık ortalama satışının 39 bin 435 adet olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamanın ekinde, denetimi yapan kuruluş ve denetimin nasıl yapıldığı konusunda şu bilgiler verildi:





“Uluslararası tiraj denetim kuruluşu ve IFABC'nin kurucu üyesi olan BPA Worldwide 1931'de kuruldu.

BPA şu anda ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, Belçika, Fransa, İsviçre, Brezilya'nın da aralarında

bulunduğu 30 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. 76 yıldan bu yana faaliyetlerini sürdüren BPA'nın

yönetim kurulu üyeleri dünya’nın saygın reklam veren ve ajanslarından oluşuyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

1. Microsoft

2. Siemens

3. Zest Media

4. Starcom

5. Publicis Digitas

6. Mindshare

7. Carat

8. Mediaedge

9. OMD





Tüm ülkelerde aynı global kriterlere göre denetim yapan BPA, 2 bin 600'den fazla reklâmveren ve

ajansa hizmet sunuyor. BPA 2 bin’den fazla yayın, 500'den fazla gazete, sektörel yayın, dergi ve

web sitesinin denetimini yapıyor. BPA tarafından denetlenen bazı müşteriler; Business Week,

Forbes, National Geographic Kids, Media & Marketing Europe, CNN Traveller, vb.





BPA, artık Türkiye'de de Zaman ve Aksiyon'un tirajlarını denetliyor. Böylece, Zaman ve Aksiyon

Türkiye'de bu alanda uluslararası tiraj denetimi yaptıran ilk gazete ve dergi unvanını taşıyarak bir

kez daha şeffaflıklarını ortaya koymuş oluyor.





Denetim nasıl gerçekleştirildi?





BPA World Wide’dan gelen 4 kişilik ekip, toplam 200 saat süren çalışmada gazetenin matbaa,

dağıtım ve abonelikle ilgili tüm bilgilerini didik didik inceledi. Gazetenin aldığı kâğıtlar, matbaada her gün kaç gazete basıldığı, dağıtım kuruluşlarına yapılan ödemelerin faturaları tek tek incelendi.

Abonelerin ödemeleri de denetçiler tarafından mercek altına alındı. Abone kayıtlarını içeren veri

tabanında yapılan araştırmada kredi kartı ya da nakit olarak yapılan ödemelerin kayıtları incelemeye tabi tutulurken, abonelerden yapılan nakit tahsilât hesapları da mercek altına alınarak bu ikisi arasında tutarsızlık olup olmadığı kontrol edildi. Örnekleme yöntemiyle seçilen 900 aboneyle telefon görüşmesi yapılarak gazetenin her sabah düzenli olarak kapılarına ulaştığı teyit edildi. Ayrıca abonelerce doldurulan formlar incelendi. BPA, Zaman ve Aksiyon'un tirajını her yıl bir kere denetime tabi tutacak. Denetim sonuçlarına 'www.bpaww.com' sitesinden alacağınız kullanıcı adı ve şifre ile bedava ulaşılabiliyorsunuz.”