-"Babam tarih yapıyor" Tataristan yolcusu MARDİN (A.A) - 05.09.2011 - Mardinli yönetmen Haydar Demirtaş'ın Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Süryanice olarak çektiği ''Babam Tarih Yapıyor'' filmi, ''Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali''nde gösterilecek. Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine'' temasıyla Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ''Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali''nin 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, ''Babam Tarih Yapıyor'' adlı filminin, belgesel kategorisinde festivale davet edildiğini söyledi. Belgesel filminin şu ana kadar 32 farklı festivalde gösterime girdiğini ve 6 kez ödül aldıklarını, festival için de belgesel kategorisinde yüzlerce çalışma arasından ilk 8'e kaldıklarını belirten Demirtaş, ''Bugün Rusya'ya gidiyoruz. Yarın belgeselimiz gösterime girecek. Oradan da bir ödül alarak ülkemize dönmeyi arzu ediyoruz. Bu yakaladığımız başarı bizleri hem memnun etti, hem de gelecekteki çalışmalarımız için bizleri teşvik etti'' dedi. Demirtaş, Rus yönetmen ve aktör Vladimir Hotinenko başkanlığındaki 7 kişilik uluslararası jüri heyetinde ''Kurtlar Vadisi'' filminin yıldızı Necati Şaşmaz'ın da yer aldığını bildirdi.