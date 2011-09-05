T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Babam tarih yapıyor" Tataristan yolcusu MARDİN (A.A)

05 Eylül 2011 20:39

-"Babam tarih yapıyor" Tataristan yolcusu MARDİN (A.A) - 05.09.2011 - Mardinli yönetmen Haydar Demirtaş'ın Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Süryanice olarak çektiği ''Babam Tarih Yapıyor'' filmi, ''Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali''nde gösterilecek. Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine'' temasıyla Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ''Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali''nin 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, ''Babam Tarih Yapıyor'' adlı filminin, belgesel kategorisinde festivale davet edildiğini söyledi. Belgesel filminin şu ana kadar 32 farklı festivalde gösterime girdiğini ve 6 kez ödül aldıklarını, festival için de belgesel kategorisinde yüzlerce çalışma arasından ilk 8'e kaldıklarını belirten Demirtaş, ''Bugün Rusya'ya gidiyoruz. Yarın belgeselimiz gösterime girecek. Oradan da bir ödül alarak ülkemize dönmeyi arzu ediyoruz. Bu yakaladığımız başarı bizleri hem memnun etti, hem de gelecekteki çalışmalarımız için bizleri teşvik etti'' dedi. Demirtaş, Rus yönetmen ve aktör Vladimir Hotinenko başkanlığındaki 7 kişilik uluslararası jüri heyetinde ''Kurtlar Vadisi'' filminin yıldızı Necati Şaşmaz'ın da yer aldığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24