"Babam beni öldüresiye döverdi"

Pop müzik yıldızı Christina Aguilera babasından ağzı burnu kan içinde kalıncaya kadar dayak yediğini itiraf etti.

Pop müzik yıldızı Christina Aguilera (28), “E! Networks” adlı TV kanalında çocukluğuyla ilgili anılarını anlatırken, babasının kendisine çok fazla şiddet uyguladığını açıkladı.



Aguilera, 4 yaşındayken bile, ABD ordusunda görevli babası Fausto’dan ağzı burnu kan içinde kalıncaya kadar dayak yediğini söyledi. Anne Shelly de, bu olaydan 2 yıl sonra kocasını terk edip kızlarıyla birlikte annesinin evine yerleştiğini belirtti.