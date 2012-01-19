-"Ayısavar" robot ERZURUM (A.A) - 19.01.2012 - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir çiftçi, ürünlerini yabani hayvanlardan koruyabilmek için rüzgar ve elektrik enerjisiyle çalışan ''ayısavar'' adını verdiği robot geliştirerek, patentini aldı. Her yıl arı kovanları ile tarlasındaki ürünlerini yabani hayvanlardan koruyabilmek için çeşitli yöntemler geliştiren üretici Mustafa Karasungur, yaklaşık 5 yıl üzerinde çalışarak, canlılara karşı duyarlı bir robot yaptı. ''Ayısavar'' adını verdiği robotun patentini de alan Karasungur, küçüklüğünden bu yana elektroniğe meraklı olduğunu belirterek, bölge halkının arıcılık ve tarımla uğraştığını anımsattı. Çiftçinin ürünlerini yabani hayvanlardan korumak için çeşitli yöntemler geliştirdiğini vurgulayan Karasungur, ''Halkımız arı kovanlarını ve tarladaki ürününü yabani hayvanlardan korumaya çalışıyor. Ben de ürünlerimi koruyabilmek için çeşitli yöntemler denedim'' dedi. Domuz, ayı gibi yabani hayvanlardan korumak için bahçesine radyo koyduğunu, ışıklı hat çektiğini, aralıklarla alarm sistemi kurduğunu anlatan Karasungur, şöyle konuştu: ''Her şeyi denedim ama hayvanlar bir süre sonra bunlara da alıştı. Ben de farklı bir çalışma yapmaya karar verdim. Yaklaşık 5 yıl önce, ürünleri yabani hayvanlardan korumak için bir robot yapamaya başladım. 5 yıllık çalışmam neticesinde canlıya duyarlı, ses ve ışık veren hareketli bir robot icat ettim. 'Ayısavar' adını verdiğim robotun patentini de aldım.'' Geliştirdiği robotun yüzde 80'inin ahşap, yüzde 20'sinin de demir olduğunu ifade eden Karasungur, robotun bin 500 parçadan oluştuğunu söyledi. Ürünleri yabani hayvanlara karşı koruyan robotun, güneş ve rüzgar ile elektrik üretip bataryasında depoladığını vurgulayan Karasungur, ''Bu elektrik 10 gün gidiyor. Robot, geceleri canlılara karşı duyarlı. Robotun elindeki zincir 25 bin voltluk elektrikle yaklaşan canlıyı şokluyor ama öldürmüyor'' diye konuştu.