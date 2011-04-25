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Politika

"AYAĞINI DENK AL DEMEK İSTEMEMİŞ" ZONGULDAK (A.A)

25 Nisan 2011 22:37

-"AYAĞINI DENK AL DEMEK İSTEMEMİŞ" ZONGULDAK (A.A) - 25.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitingindeki konuşması sırasında devamını getirmediği bir cümleyle ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, mitingdeki konuşmasının bir bölümünün bazı medya gruplarında farklı yorumlandığına dikkati çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Oradaki şey şuydu; siyaset adamlarının aslında birbirlerini eleştirirken daha dikkatli olmaları gerekir. Ama Başbakanın bana yönelik haksız eleştirilerine karşı şöyle bir ifade kullanmak istedim aslında; 'Herkes daha dikkatli olmalı, ayağını denk almalı' sözcüğünü kullanmak istemedim, orada kestim. Nedeni de şuydu; siyasette sonuçta insanlar birbirlerinin yüzlerine bakarken haksız yere suçlama yapmamaları gerekir. Asıl şey buydu, ama bunu daha farklı bir şekilde yorumlamaları yanlış.''  Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitingi sırasında yaptığı konuşmada, ''Eğer bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan a.. gerisini söylemeyeyim'' demişti. 

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