T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Avrupa bankacılık sektöründe konsolidasyon bekliyorum"

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Goldman Sachs'ın Avrupa Operasyonları Başkanı Richard Gnodde, Avrupa'nın bankacılık sektöründe konsolidasyon beklediğini söyledi

27 Haziran 2018 12:49

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Goldman Sachs\'ın Avrupa Operasyonları Başkanı Richard Gnodde, Avrupa\'nın bankacılık sektöründe konsolidasyon beklediğini söyledi.
Gnodde Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, \"Eğer Avrupa bankacılık sektöründe gelecek 2-3 yıl içinde gerçek satın almalar yaşanır ise sürpriz olmaz\" diye konuştu.
Avrupa\'da bankacılık ve sermaye piyasalarında birlik sağlanması için yürütülen çalışmalara da işaret eden Gnodde, bu çalışmaların sonuçlanamamasını ise konsolidasyonu frenleyen bir unsur olarak gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haziran DHAGoldman Sachs Avrupa Operasyonları Başkanı Richard Gnodde AvrupaGnodde HandelsblattAvrupaGnodde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24