"Avrupa aşağı doğru kayabilir"

Westfälische Nachrichten gazetesinde yer alan yorum şöyle:

“İngilizler bilinçli bir halk ve haklı olarak tarihleri ile gurur duyuyor. Her iki dünya

savaşında da ülkeleri zafer kazandı. Peki ama İngiltere neden savaşa girmek zorunda

kalmıştı? Çünkü birliğini sağlamış bir Avrupa yoktu. Şimdi tüm sorunlarına karşın AB

emsalsiz bir barış projesi sunuyor. Ve şimdi kaybedilecek çok şey olabilir; sadece

İngilizler açısından değil, tüm bir kıta için.”

İngiltere, AB’den ayrılırsa bunun ne gibi sonuçları olur? Mindener Blatt adlı gazete

yorumunda bu soruyu irdeliyor:

“Geleneksel olarak İngilizler birlikte değil, tek başına hareket etmeyi daha çok tercih

eder. Ama eğer AB’den çıkarlarsa en fazla kendilerine zarar vermiş olurlar. Halk

oylaması, Avrupa kıtasının elindeki kartların iyi olmadığı bir atmosferde yapılıyor.

İngiltere'nin AB’den ayrılması, sadece kuzeyden güneye doğudan batıya çok sayıda

Avrupa karşıtı güçlerin elini güçlendirmez. Bu durum günümüzde oldukça

yaygınlaşmış olan, genel olarak ‘yerleşik’ politikalara karşı mücadele veren ve çeşitli

popülist akımların kışkırttığı Avrupa karşıtı havanın da daha yoğunlaşmasına yol

açar. Avrupa aşağı doğru kayacağı tehlikeli bir gidişata yakalanabilir.”

Münih merkezli Münchner Merkur gazetesi İngiltere'nin AB’den ayrılması

durumunda, bunun Avrupa açısından sonuçlarını yorumunda analiz ediyor:

“Geçen yıllar içinde Portekiz’den Litvanya’ya, İskoçya’dan Yunanistan’a kadar

ülkelerin halkları bir Avrupa kimliğinin oluşmasına yakınlaşamadılar. Ufak parçalara

ayrılmış bir Avrupa’nın uzun vadede ABD, Çin, Hindistan gibi ekonomi devlerine

karşı ayakta durmasının mümkün olmadığına dikkat çeken uzman analizleri, gündelik

sorunlarla örneğin borç krizi ile karşı karşıya olan insanlara son derece soyut geliyor.

Savaşlara karşı bir savunma olarak tasarlanan Avrupa düşüncesi gittikçe daha yoğun

olarak yeniden canlanan ulusal eğilimlere dönüşüyor, bu da düşmanlıkları ve

saldırganlığı doğuruyor. İngilizlerin ayrılmasıyla birlikte bir ipliğin çekilmesi

sonucunda tüm yumağın çözülmesi de olası.”

Ludwigsburger Kreiszeitung gazetesi de yorumunda konuyu hem İngiltere hem de

Avrupa açısından değerlendiriyor:

“Eğer İngilizler göz göre göre ekonomik felaketlerine doğru koşmak istiyorlarsa, onları

kimse durduramaz. Ancak AB’den ayrılmalarıyla yüksek düzeydeki özel borçlanmalar

ya da ekonomide gerileyen üretkenlik gibi sorunlarla başa çıkacaklarını sanmasınlar.

Otomatikman bir serbest ticaret piyasası oluşacağını, böylece AB iç pazarının

nimetlerinden yararlanmaya devam edebileceklerini de sanmasınlar. AB, İngilizlerin

Birlik’ten ayrılmasının ekonomik sonuçlarının üstesinden gelir. Ama eğer bu ayrılma

eğilimi diğer ülkelere de örnek olacak olursa, o zaman uzun vadede Avrupa sadece

güzel bir ülkü olarak kalır. O nedenle İngiltere'de yapılacak halk oylaması gerçekten de

hepimiz açısından bir kader günü niteliğinde.”