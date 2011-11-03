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Ekonomi

"Avro Bölgesi Yunanistan olmadan da yaşayabilir" PARİS (A.A)

03 Kasım 2011 14:24

-"Avro Bölgesi Yunanistan olmadan da yaşayabilir" PARİS (A.A) - 03.11.2011 - Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean Leonetti, Avro Bölgesi ve Avro'nun Yunanistan olmadan da yaşayabileceğini bildirdi. Leonetti RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nin Yunanistan'ın para birliğinden çıkmak zorunda kalması halinde de yoluna devam edebileceğini vurgulayarak, ''Avro Bölgesi ve Avro, ekonomik ağırlığı nedeniyle Yunanistan olmadan da yaşayabilir. Kendimizi kandırmamalıyız, eğer Yunanistan planı istemiyorsa parayı alamayacak'' dedi. Bütçe disiplini ve mali sıkılaştırma olmadan Avro Bölgesi'ne üye ülkelerde dayanışma olamayacağına işaret eden Leonetti, ''Bu durumda Yunanistan temerrüte düşecek ve ister istemez Avro Bölgesi'nden çıkacak ancak bu Yunan halkının kararı olacak. Onların yerine karar veremeyiz'' diye konuştu. Leonetti, Yunanlılara yardım edebileceklerini, kurtarabileceklerini fakat onlara rağmen onları kurtaramayacaklarını vurgulayarak, Yunanistan bankalarının batması halinde bunun Fransız bankaları için yönetilebilir sonuçları olacağının altını çizdi.

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