-"Avatar" oyun parkıyla gerçeğe dönüşüyor LOS ANGELES (A.A) - 21.09.2011 - Dünya eğlence sektörünün önde gelen şirketlerinden Walt Disney Company, ünlü film yönetmeni ve yapımcısı James Cameron'la birlikte, gişe rekorları kıran ''Avatar'' filminin geçtiği etkileyici dünyayı yansıtan bir oyun parkı açmaya hazırlanıyor. Disney, Avatar'ın Oscar ödüllü yönetmeni Cameron ve Fox Filmed Entertainment işbirliğiyle inşa edilecek eğlence alanı, ABD'nin Orlando kentindeki ''Disney World''ün içinde yer alacak. Cameron, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, inşasına 2013 yılında başlanacak Avatar parkıyla ''teknik yenilikler ve deneysel hikaye anlatımı anlamında mevcut sınırları aşmayı ve eşi görülmemiş bir gerçeklik duygusuyla ziyaretçilere Avatar'ın dünyasını görme, duyma ve dokunma şansı tanımayı hedeflediklerini'' söyledi. Projenin tahmini maliyeti 400 milyon dolar olarak açıklanırken, inşaat aşamasının beş yıl sürmesinin planlandığı kaydedildi. 2009 yılı yapımı bilim-kurgu filmi Avatar, ''Pandora'' adlı bir uyduda yaşayan ''Na'vi'' ırkının gezegenlerini kaynak bulmak için yağmalamak isteyen insanlara karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar hasılat elde eden filmin, 3 boyutlu film yapımında bugünlerde yaşanan büyük devrimi de başlattığı yorumları yapılıyor. Cameron, yine kendi yönettiği ve gişe rekorları kıran Titanic'i bile geride bırakan Avatar'ın devam filmlerini çekeceğini açıklamıştı. İlk devam filminin 2014 yılbaşında gösterime girmesi bekleniyor.