-"ATLETİCO MADRİD'İN ARDA'YA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK" İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Galatasaray Kulübü, futbol takımı kaptanı Arda Turan için İspanyol ekibi Atletico Madrid'in teklifte bulunduğunu açıklarken, teklifin kabul edilmediğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Dün akşam geç saatlerde oyuncumuz Arda Turan'ı bonservisiyle birlikte satın almak için Atletico Madrid kulübünden yazılı bir teklif almış bulunuyoruz. Sezon planlamamızın içerisinde kaptanımız Arda Turan ile hem teknik, hem idari, hem de manevi anlamda yollarımızı ayırmak gibi bir düşüncemiz olmadığı için, transferin son gününde yapılan bu teklifi kabul etmediğimizi spor kamuoyu ile paylaşırız. Kaptanımız Arda Turan, Galatasaraylılığını ve Galatasaraylı duruşunu bir kez daha kanıtlayarak, maddi, manevi kulübünün ve renklerinin hizmetinde olduğunu belgelemiş, bu kararımızın yanında yer almıştır.''