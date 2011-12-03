-"Atamalarda baskı yaşadık" KIRŞEHİR (A.A) - 03.12.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''2010 ve 2011 yıllarında 40'ar bin öğretmen alındı. Buna rağmen, atamalar konusunda en fazla baskıyı da yine bu dönemde yaşadık'' dedi. Bakan Dinçer, bazı ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere geldiği Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Dinçer burada yaptığı konuşmada, 2003 yılından bu yana 169 bin 200 derslik yaptıklarını, bu rakamın, tüm cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik sayısından çok daha fazla olduğunu kaydetti. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı olarak 60 bini ücretli öğretmen olmak üzere, toplam 722 bin öğretmenle eğitime devam ettiklerini belirten Dinçer, şunları ifade etti: ''2010 ve 2011 yıllarında 40'ar bin öğretmen alındı. Buna rağmen, atamalar konusunda en fazla baskıyı da yine bu dönemde yaşadık. Biz yine de kadro olduğu sürece öğretmen almaya devam edeceğiz. Atama bekleyen öğretmenler konusunda söylenecek birkaç söz var. İlk önce öğretmen olmayı bekleyen 264 bin gencimiz var. Her yıl 40-50 bin yeni mezun olan öğretmen adayı ortaya çıkarken, kadronuz da belliyken, bakan olarak ne yaparsınız? Ben kamuoyuyla açıkça bu konuları paylaştım ve bakanlık olarak hangi branşlardaki öğretmenlere ihtiyacımız olduğunu söyledim.'' Bakan Dinçer, Türkiye'de herkesin devlette görev almak istediğini ifade ederek, ''Ama çok sayıda insanımız, özel sektörde çalışıyor. Üniversite mezunu olmak, devlet memuru olmanın yolu olarak görülmemeli. Gençlerimizi üniversite mezunu yapmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefi ortaya koyarken, bunların hepsinin kamuda istihdam edileceği gibi bir hedef, hem teorik olarak doğru değil hem de pratikte mümkün değil'' diye konuştu. Okul öncesi 5 yaşındaki çocuklarla, ilköğretim çağındaki çocukların okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmak gibi bir hedefleri olduğunu vurgulayan Dinçer, şu anda 5 yaşındaki çocukların yüzde 65'inin okula gittiğini bildirdi. Dinçer, Türkiye'de eğitim arttıkça, ekonominin de iyi olacağını, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün de artacağını kaydederek, ''Kız çocuklarımızın okullaşma oranı, özel bir çaba sarf etmeyince artmıyor. Kız çocuklarımızın okula gitmesi için ayrı, özel ve kararlı bir çaba göstermek gerekiyor. Çeşitli kaynaklarla ve projelerle çocuklarımızın okula gitmesi için ailelere destek oluyoruz. İnşallah bunların meyvelerini ileride alacağız'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırşehir Öğretmenevi'nde basına kapalı düzenlenen 2 ayrı toplantıya da katıldı.