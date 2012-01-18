-"Askerlikte kötü muamele" iddiaları Meclis gündeminde TBMM (A.A) - 18.01.2012 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, askerlere kötü muamele yapanlara, ''TCK'de yapılan değişiklikle, kötü muamele yapanlara çok ağır cezalar getirildi. Gelin yol yakınken bu eylemlerden vazgeçin'' diye seslendi. Üstün, AA muhabirine, Asker Hakları İnisiyatif grubunun ziyareti hakkında bilgi verdi. İnisiyatifin, asker haklarını inceleyecek, bu konuda çalışma yapacak alt komisyon kurulmasını istediğini ifade eden Üstün, komisyonun bu konuda kısa zamanda yaptığı çalışmaları anlattığını kaydetti. Üstün, Kıbrıs'ta er Uğur Kantar'ın gördüğü kötü muamele sonucu ölümünün kendileri için milat olduğunu ifade ederek, ''Hedefimiz bu tür olayların hiç olmaması. Askerlerin davul zurna ile askere gitmesini ve davul zurna ile evlerine dönmesini arzu ediyoruz'' diye konuştu. Üstün, TCK'de yapılan değişiklikle, kötü muamele ve işkence yapanlara çok ağır cezalar getirildiğini kaydederek, ''İşin vahametini bilmeyenlere bir kez daha sesleniyorum: Gelin yol yakınken bu eylemlerden vazgeçin diyoruz, kötü muameleleri kim yapıyorsa. Burada bir kişiye, meslek grubuna, kesime söylemiyoruz. Bunu zaman zaman erler ere yapıyor; önceki tertip sonrakine, subay astına yapıyor. Kim yapıyorsa ona sesleniyoruz'' dedi. -''Bu çalışmayı bizzat ben yürütüyorum''- Ayhan Sefer Üstün, ''Alt komisyon kurmayı düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, şu anda komisyon bünyesinde görev yapan 5 alt komisyon olduğunu belirtti. Komisyon üyesi milletvekillerinin bir kaç komisyona üye olduğunu ifade eden Üstün, bu alt komisyonlar raporlarını sunmadan yeni bir komisyon kurulmasının ''komisyon çalışmalarını kitler'' endişesi taşıdığını bildirdi. Alt komisyon kurulsun ya da kurulmasın, bu konu ile ilgili çalışmalarını zaten üst komisyon olarak yürüttüklerini dile getiren Üstün, komisyonlarına yüzlere varan dilekçe geldiğini ve bunlarla ilgili tek tek işlem yaptıklarını söyledi. Üstün, alt komisyonun kurulmamasının bu işe duyarsız kalındığı anlamına gelmeyeceğini, bu çalışmayı başkan olarak bizzat kendisinin yürüttüğünü kaydederek, üst komisyonu bir nevi alt komisyon gibi çalıştırdıklarını kaydetti. -''İğneyle kuyu kazar gibi adım adım...''- Üstün, alt komisyonlardan birinin çalışmasını tamamlaması halinde yeni bir durum değerlendirmesi yapabileceklerini ifade etti. ''Bu sürecin kolay olmayacağının farkındayım. 24. dönemin sonunda, askerlik hizmeti sırasındaki kötü muameleyi ortadan kaldırırsak, biz görevimizi yapmış kabul edeceğiz kendimizi'' diyen Üstün, sabırla ilerlenmesi gerektiğini bildirdi. Üstün, ''Bu konu tortulaşmış, Osmanlı'dan kalmış ve Cumhuriyet ile devam eden sorunlar. Aceleci bir tavırla bunların üzerine gidersek başka sıkıntılar çıkar. Bunları sabırla, iğneyle kuyu kazar gibi adım adım, bu işi çözmek için uğraşacağız. Kurumlarla işbirliğini çok önemsiyoruz'' dedi. İlgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını dile getiren Üstün, yaklaşık 3,5 aylık bir çalışmada ciddi mesafe aldıklarını söyledi. Üstün, çalışmalarından sonra kötü muameleye uğrayan askerlerden gelen dilekçelerin artmaya başladığını belirtti. Üstün, ''Genelkurmay Başkanlığının, komisyonun yaptığı bu çalışmadan rahatsız olduğu konusunda bir izlenim edinip edinmediği'' yönündeki soruya, ''Kesinlikle rahatsızlıkları yok. Onlar da intihar olayının, kötü muamelenin olmasını arzu etmezler. Kurum içerisinden olabilecek birtakım müdahalelerle, bunu düzeltemeyebilirler. Biz de onun için yardımcı oluyoruz. Bizim yaptığımız kurum dışından da müdahale ederek bu dönüşümü sağlamak'' yanıtını verdi. -''Oğlum akıl sağlığını yitirdi''- Asker Hakları İnisiyatifinden Tolga İslam da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 ay önce bu inisiyatifi kurduklarını söyledi. Askerdeki hak ihlallerine ilişkin kendilerine iletilen başvuruları komisyona ulaştırdıklarını ifade eden İslam, bugün de 22 dilekçeyi verdiklerini anlattı. İslam, bu konuda bir alt komisyon kurularak bir an önce bu sorunun üzerine gidilmesini istediklerini belirterek, sadece bu ay içerisinde 6 askerin intihar ettiğini iddia etti. Tolga İslam, ''Artık bekleyecek bir durum yok. Bu intiharlar karşısında yer yerinden oynaması gerekirken, tepkisiz kalınıyor. Alt komisyon ilk adım olmalı. Komisyonun kurulması, bununla ilgili siyasi irade olduğunu kurumlara gösterecek'' dedi. İslam, İHD, Mazlum-Der, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Ortak Platformu, Türkiye İnsan Hakları Vakfının kendilerini desteklediğini bildirdi. İnisiyatifte yer alan anne K.C de oğlunun askerde gördüğü kötü muamele sonucu akıl sağlığını yitirdiğini ve 3 aydır psikiyatri tedavi gördüğünü iddia etti. K.C, oğlunun herkesten korktuğunu ve evde zaman zaman kendisine asker selamı verdiğini söyledi. İnisiyatif temsilcileri, komisyon üyesi olan AK Parti Milletvekilleri Erdal Kalkan, Naci Bostancı, Hamza Dağ ve Dilek Yüksel, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Hüseyin Aygün, Levent Gök ve BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile de görüştü.